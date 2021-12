Epic Games Store : Godfall Challenger Edition et Prison Architect offerts, les 15 jours de jeux gratuits de retour et des soldes spéciaux TGA !

Après 2 jeux offerts la semaine passée, vous en reprendrez bien 2 autres à récupérer gratuitement avant jeudi prochain ? L'Epic Games Store récidive en proposant de déverrouiller définitivement Godfall Challenger Edition, la version amputée d'une partie du contenu du jeu de base tournée vers le end game, celle-là même déjà téléchargeable via le PlayStation Plus, ainsi que Prison Architect.

Les résumés officiels et les liens de téléchargement sont comme toujours disponibles ci-dessous.

Godfall Challenger Edition

Déchaînez maintenant le pouvoir de Godfall ! Godfall Challenger Edition déverrouillera immédiatement le niveau maximum de Valorante, vous inondera de points de compétence et vous équipera d'une tonne d'armes mortelles. Mettez au défi les trois modes de fin de jeu, Lightbringer, Dreamstones, et Ascended Tower of Trials. Remportez la victoire face à vos ennemis et recevez en récompense du butin digne d'un vrai valorian. Tranchez et collectez dans des matchs allant jusqu'à 3 joueurs en coop, pour perfectionner votre personnage, montrer vos compétences et écraser vos ennemis.

Le niveau de Valorante est immédiatement au maximum.

Trouvez des équipements et des armes sensationnelles.

Combinez compétences et équipement puissant pour perfectionner votre personnage.

Les trois modes de fin de jeu sont déverrouillés immédiatement.

Maîtrisez cinq classes d'armes uniques.

Défiez des boss légendaires.

Utilisez votre forge pour améliorer et enchanter vos armes.

Lancez-vous dans des quêtes épiques et gagnez des récompenses.

Toutes les éditions de Godfall sont compatibles avec le mode en coop et supportent le matchmaking.

Prison Architect

Seuls les gardiens de prison les plus impitoyables seront capables de confiner les plus cruels des détenus. Dans Prison Architect, vous devrez concevoir et développer votre établissement pénitencier personnalisé.