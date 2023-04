Epic Games Store : Dying Light: Enhanced Edition et shapez gratuits cette semaine, un TPS avec des dinos et un slasher médiéval offerts ensuite

Ils sont encore deux jeux à être offerts cette semaine sur l'Epic Games Store, dont un gros. La boutique nous invite en effet à récupérer Dying Light: Enhanced Edition, la version ultime du classique de 2016, ainsi que, changement de programme, le jeu de réflexion shapez, en lieu et place de Blazing Sails qui était pourtant un temps annoncé.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Dying Light: Enhanced Edition

Plébiscité par la critique (plus de 50 titres et nominations) comme par le public (plus d'une douzaine de millions de joueurs dans le monde).

Dying Light: Enhanced Edition comprend tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure dans ce monde post-apocalyptique où les zombies règnent en maîtres. Cette édition contient une extension avec votre nouveau véhicule (le buggy), un mode de jeu supplémentaire, deux zones de quarantaine supplémentaires et deux packs : de quoi vous offrir une expérience de jeu incomparable.



Plus riche, plus fort et plus haletant que jamais. Vivez Dying Light sous sa forme définitive, grâce à d'innombrables améliorations de gameplay. Cherchez des ressources, fabriquez des armes et faites tout pour survivre dans une ville ravagée par un virus zombie.

shapez

shapez est un jeu calme où vous devrez construire des usines pour produire automatiquement des formes géométriques. À mesure que le niveau augmente, les formes deviennent de plus en plus complexes, et vous devrez vous étendre sur la carte infinie.

Et en plus, vous devrez aussi produire de plus en plus pour satisfaire la demande. La seule solution est de construire en plus grand ! Au début vous ne ferez que découper les formes, mais plus tard vous devrez les peindre — et pour ça vous devrez extraire et mélanger des couleurs !