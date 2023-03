Epic Games Store : Tunche et The Silent Age gratuits cette semaine, un AAA avec des zombies et un jeu de pirates offerts ensuite

Même si un seul titre devait initialement être offert cette semaine sur l'Epic Games Store, le programme a évolué depuis jeudi dernier. Du 30 mars au 6 avril, vous pourrez ainsi débloquer gratuitement The Silent Age, point and click en vue de côté de House on Fire, et comme prévu Tunche, jeu d'action en side scrolling avec des éléments de roguelike se déroulant dans la forêt amazonienne.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont visibles ci-dessous.

The Silent Age Aidez Joe tandis qu’il voyage entre le présent insouciant de 1972 et le futur apocalyptique de 2012 pour découvrir ce qui a entraîné l’extinction de l’humanité, cette quête lui ayant été confiée par un homme mourant en provenance du futur. Utilisez votre machine à voyager dans le temps portable pour résoudre des énigmes qui vous apporteront des réponses et vous permettront de sauver l’humanité. Lauréat du prix jeu indépendant Casual Connect en 2013 et applaudi pour son scénario dense, ses énigmes intelligentes et son style graphique, The Silent Age est une expérience inoubliable. Êtes-vous, simple concierge et Monsieur Tout-le-Monde, en mesure de sauver l’humanité ? Tunche Tunche, un être d'une grande puissance, est devenu fou et à présent, des créatures maléfiques prennent le contrôle de la jungle. Aidez Rumi et ses amis à découvrir la vérité qui se cache derrière les actions de Tunche et restaurez la paix dans la forêt amazonienne dans ce jeu d'action plein de charme avec des éléments de roguelike !

La semaine prochaine, nous aurons encore de quoi nous régaler avec une double dose de jeux offerts grâce à Dying Light: Enhanced Edition et Blazing Sails, un Battle Royale avec des bateaux pirates.