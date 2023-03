Epic Games Store : Chess Ultra et un DLC gratuits cette semaine, direction l'Amazonie pour le jeu gratuit suivant

L'Epic Games Store aime nous offrir des jeux éclectiques chaque semaine. C'est encore le cas à compter de ce jeudi, car nous sommes invités à récupérer Chess Ultra, un jeu d'échecs aux graphismes réalistes signé Ripstone. Il est proposé gratuitement jusqu'au 30 mars, aux côtés du Pack de démarrage : Ishizuchi pour World of Warships.

Les résumés et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Chess Ultra

Voici le jeu d'échecs le plus palpitant jamais développé.

Chess Ultra apporte une touche de modernité au plus grand jeu de stratégie de tous les temps. Plongez-vous dans l'expérience d'échecs par excellence avec des graphismes 4K époustouflants, une IA saluée par les grands maîtres et une compatibilité VR totale.

Des environnements éblouissants et des échiquiers superbes. 10 niveaux d'IA validés par les grands maîtres. Mode multijoueur intuitif et remanié intégrant le système de classement ELO. Diverses durées de partie, comprenant Classique, Rapide et Marathon, sont disponibles en ligne. Jeu en ligne et classements compatibles avec toutes les plateformes. Regardez et participez à des tournois Ripstone officiels. Montrez vos capacités dans plus de 80 problèmes d'échecs. Réécrivez le passé en gagnant les plus grandes parties de l'histoire. Exportez vos données PGN (Portable Game Notation) pour chaque partie, à la fois localement et en ligne. L'intégration Twitch complète vous permet de jouer contre votre communauté. Jouez en VR et plongez-vous dans l'expérience Chess Ultra.

World of Warships — Pack de démarrage : Ishizuchi

Ce lot comprend :