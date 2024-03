Exclusivités Game Pass et Epic Games Store : « la ruée vers l'or est terminée » pour les développeurs indépendants

Les exclusivités restent le fer de lance des consoles de salon, mais également des différentes plateformes et autres services d'abonnement. Ces dernières années, Microsoft et Epic Games ont sorti le chéquier à plusieurs reprises pour s'offrir l'exclusivité de jeux, notamment indépendants, sur le Game Pass et l'Epic Games Store.

Une pratique qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui, au grand dam des développeurs indépendants. PC Gamer s'est entretenu avec les développeurs de Slay the Spire (Casey Yano de Mega Crit) et Darkest Dungeon (Chris Bourassa de Red Hook Studios) à l'occasion de la Game Developers Conference 2024, ces derniers admettent être des privilégiés, mais le secteur du jeu indépendant va mal. Casey Yano déclare :

J'ai parlé à au moins cinq petites équipes, avec 35 membres ou moins, pendant la GDC, et elles me disent : des coupes, des coupes, des coupes, un financement annulé, des discussions qui duraient depuis un an, une annulation. On dirait que c'est la merde. Nous sommes définitivement très privilégiés de pouvoir nous autofinancer. Sinon, j'aurais très, très, très peur en ce moment.

Chris Bourassa entre un peu plus dans le sujet et explique que les accords avec Microsoft pour une exclusivité dans le Game Pass ont grandement réduit depuis le lancement du service d'abonnement, même son de cloche sur une autre plateforme :

Epic aussi. La ruée vers l'or est terminée. Je viens des Territoires du Nord-Ouest. La ville d'où je viens a été construite sur l'or, puis ils ont trouvé des diamants plus au nord. Peut-être qu’un autre changement de paradigme nous attend, mais je pense vraiment que l’ampleur des transactions dont j’entends parler est considérablement réduite par rapport aux grands jours. Nous avons vraiment obtenu notre accord avec Epic au bon moment.

Red Hook Studios a en effet d'abord sorti Darkest Dungeon II exclusivement sur l'Epic Games Store en Early Access, avant de lancer la version 1.0 sur l'EGS et Steam. L'accord avait été signé avec Epic Games dès 2019, depuis, le marché du jeu vidéo va mal, que ce soit chez les constructeurs, les gros studios ou les équipes indépendants. Ces derniers comptent bien redresser la barre, Mega Crit, Red Hook Studios et un tas d'autres développeurs indés vont organiser le mois prochain The Triple-i Initiative, une présentation entièrement dédiée aux jeux indépendants.

Vous pouvez retrouver Darkest Dungeon à partir de 22,99 € sur Amazon, la Fnac et GOG.com.

Lire aussi : Microsoft : Phil Spencer justifie les licenciements par « le manque de croissance » dans l'industrie