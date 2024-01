17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un excellent escape game virtuel pour la 14e offre

L'année 2023 s'est achevée avec l'offre de Ghostrunner du côté des 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store, mais il reste encore quelques cadeaux à venir ces prochains jours. Ce lundi, c'est un escape game signé Coin Crew Games qui est offert et ce jusqu'à ce mardi 2 janvier à 17h00, Escape Academy. Là encore, nous pouvons regretter que les deux DLC parus (Escape From the Past et Escape From Anti-Escape Island) ne soient pas inclus, mais il y a déjà de quoi se faire plaisir.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

ESCAPE ACADEMY Vous venez d'arriver à l'Escape Academy, une école où des élèves prometteurs apprennent l'art de l'évasion. Découvrez plus de douze salles conçues avec soin par des experts des escape games réels. Escape Academy est entièrement jouable en solo ou à deux grâce au mode coop sur écran séparé, que ce soit en local ou en ligne. Explorez le campus de l'Escape Academy, et faites la connaissance de professeurs plus pittoresques les uns que les autres et tous experts de l'art de l'évasion. Mais attention, certains d'entre eux cachent des secrets... Savourez la musique et le design audio du seul et unique doseone (Gang Beasts, SLUDGE LIFE, Disc Room, Enter the Gungeon). Découvrez le programme prestigieux de l'Escape Academy Thé explosif – Parviendrez-vous à désamorcer la bombe avant que votre thé ne refroidisse ? Attention, cette épreuve comptera pour une bonne partie de votre moyenne (et de votre intégrité physique) !

– Parviendrez-vous à désamorcer la bombe avant que votre thé ne refroidisse ? Attention, cette épreuve comptera pour une bonne partie de votre moyenne (et de votre intégrité physique) ! Piratage de professeur – Surmontez toute une série de défis irréfutablement corsés pour prouver à la super intelligence artificielle de l'Académie que vous avez l'étoffe d'un grand expert en évasion.

– Surmontez toute une série de défis irréfutablement corsés pour prouver à la super intelligence artificielle de l'Académie que vous avez l'étoffe d'un grand expert en évasion. Tout pour l'or – Représentez votre classe dans l'évènement sportif le plus populaire de l'Académie, la salle des rivaux. Vous devrez affronter votre adversaire dans une course de casse-têtes pour prouver qui est à la première place.

– Représentez votre classe dans l'évènement sportif le plus populaire de l'Académie, la salle des rivaux. Vous devrez affronter votre adversaire dans une course de casse-têtes pour prouver qui est à la première place. Casse-têtes aquatiques – Être au rez-de-chaussée d'une tour truffée de casse-têtes qui se remplit rapidement d'eau, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une situation idéale. Atteignez le sommet pour avoir droit au privilège de remplir vos poumons d'oxygène.

– Être au rez-de-chaussée d'une tour truffée de casse-têtes qui se remplit rapidement d'eau, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une situation idéale. Atteignez le sommet pour avoir droit au privilège de remplir vos poumons d'oxygène. Tag sur monument – À l'Académie, les arts plastiques sont tout sauf une matière facile. Laissez votre trace sur le monument en l'honneur de l'évasion, mais... dépêchez-vous ! La directrice n'a pas vraiment donné son accord pour ces travaux pratiques... Et ce n'est qu'une partie du programme totalement délirant (et parfois fatal) qui vous attend !

Si vous cherchez d'autres jeux PC pour commencer l'année sans trop vous ruiner, n'hésitez pas à jeter un œil à ce que propose Gamesplanet ou GOG.com avec ses Soldes d'hiver.

Lire aussi : PREVIEW Escape Academy : quand Michael Scofield fait ses classes, l'escape game passe au niveau supérieur