17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : les rats sont de sortie pour la 16e offre

La fin de l'opération des 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store approche, avec des offres en dent de scie alternant entre productions indépendantes et quelques gros jeux pas forcément récents. Après 20 Minutes Till Dawn, c'est A Plague Tale: Innocence qui est ainsi offert jusqu'à ce jeudi 4 janvier à 17h00. Alors que les abonnés PlayStation Plus peuvent récupérer sa suite A Plague Tale: Requiem, ce cadeau fait forcément un peu pâle figure, surtout qu'il avait déjà été proposé en août 2021.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

A PLAGUE TALE: INNOCENCE

Vivez le récit déchirant d'Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l'Histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Submergés par l'adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable.