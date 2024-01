17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : des super-héros Marvel pour la 17e et dernière offre

Et nous y voilà enfin, les 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store prennent fin ce jeudi. Après l'offre de A Plague Tale: Innocence hier, c'est un titre qui n'avait encore jamais été proposé que nous pouvons récupérer : Marvel's Guardians of the Galaxy. C'est donc sur une note assez positive que s'achève cette opération. Cette fois, vous avez une semaine pour l'ajouter à votre bibliothèque, jusqu'au jeudi 11 janvier à 17h00. Après cela, les offres hebdomadaires reprendront.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

MARVEL'S GUARDIANS OF THE GALAXY

Enfilez les jet-bottes de Star-Lord et embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans ce jeu d'action/aventure à la troisième personne offrant un regard nouveau sur Marvel's Guardians of the Galaxy. Accompagné des imprévisibles Gardiens, tirez-vous de situations plus explosives les unes que les autres et rencontrez des nouveaux venus ainsi que des personnages emblématiques de Marvel, tous impliqués dans le destin de la galaxie. Ça va le faire. Normalement.

MENEZ LES GARDIENS DE LA GALAXIE

Vous incarnez Star-Lord et tous les coups sont permis ! Avec votre style de combat unique, utilisez vos blasters élémentaires, donnez des coups de jet-bottes ou collez des raclées en équipe. Grâce aux autres Gardiens et à leurs attaques spéciales, c'est vous qui menez la danse. Au cours de votre aventure, vous devrez prendre des décisions aux conséquences parfois légères, et parfois carrément inattendues.

UNE HISTOIRE TOTALEMENT INÉDITE

Avec vos nouveaux acolytes excentriques et légendaires, vous devrez sauver l'univers dans cette version revisitée mais néanmoins fidèle des Gardiens de la Galaxie. Après avoir déclenché une série d'événements catastrophiques de façon mystérieuse, vous embarquerez dans une aventure déjantée, explorant des mondes incroyables peuplés de personnages emblématiques de Marvel et de nouveaux venus. Lancez votre mixtape des années 80 à fond et accrochez votre ceinture.

DE MARGINAUX À SUPER-HÉROS

Vous êtes le ciment au sein de cette bande imprévisible, alors vous allez devoir devenir un chef digne de ce nom, et vite. Les Gardiens sont votre famille de fortune, et il y aura des rires et des larmes au cours de votre aventure cosmique. Quoi que la galaxie vous réserve, vous allez vous éclater, c'est sûr.