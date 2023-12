17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un idle game très apprécié pour la 3e offre

L'opération des 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store se poursuit avec désormais un rythme quotidien. Hier, les amateurs de jeux de combat ont pu récupérer DNF DUEL. Ce jeudi, c'est une production bien moins ambitieuse et d'un autre genre qui est offerte, Melvor Idle, de sortie sur l'EGS pour l'occasion. Si ce nom ne vous dit rien, il s'agit d'un jeu incrémental (idle game en anglais) s'inspirant de RuneScape et où tout le gameplay passe par des interfaces un peu austères. Il est extrêmement bien noté sur Steam et devrait ravir les fans de ce type de production. Vous pourrez le récupérer jusqu'à ce vendredi 22 décembre à 17h00.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

MELVOR IDLE

Inspiré de RuneScape, Melvor Idle a pris tous les éléments qui rendent les jeux d'aventure si captivants pour les réduire à leur forme la plus pure !

Maîtrisez les nombreuses compétences runescapiennes de Melvor d'un simple clic ou du bout du doigt. Melvor Idle est un jeu incrémental riche en fonctionnalités qui associe une atmosphère clairement familière à une expérience de jeu neuve. Il n'a jamais été aussi relaxant de maîtriser plus de 20 compétences ! Que vous soyez un petit nouveau ou un vétéran aguerri du monde de RuneScape, ou si vous cherchez simplement une aventure riche, mais accessible qui convient à votre rythme de vie effréné, Melvor est une expérience inactive à aucune autre pareille.

Dans le jeu, chacune des compétences a un rôle et interagit avec les autres de façons intéressantes. Tous les efforts réalisés dans une compétence vous servent donc dans d'autres. Quelle stratégie adopterez-vous pour toutes les maîtriser ?

Cela ne se limite pas à la Coupe de bois, à la Métallurgie, à la Cuisine et à l'Agriculture : vous pouvez utiliser votre dextérité en combat contre plus de 100 monstres grâce au Combat au corps à corps, au Combat à distance et à la Magie. Vous n'avez encore jamais assailli de donjons ou vaincu de boss turbulents de cette façon...

Outre les 20 compétences (et plus) à améliorer, vous profitez également d'une progression hors ligne, d'une compatibilité pour la sauvegarde dans le Cloud, d'un système banque/inventaire intégré et plus encore ! Et grâce à des mises à jour régulières, l'aventure continue sans cesse d'évoluer.

Avez-vous ce qu'il faut pour conquérir Melvor ?