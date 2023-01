Epic Games Store : Gamedec, First Class Trouble et Divine Knockout gratuits cette semaine, un typing game offert ensuite

La semaine dernière, Epic Games annonçait seulement First Class Trouble comme prochain jeu gratuit sur son store. Il ne s'agira finalement pas de la seule offre, car la boutique nous invite aussi à récupérer jusqu'au 19 janvier Gamedec - Definitive Edition, le jeu de rôle cyberpunk, ainsi que Divine Knockout (DKO) - Édition Standard, jeu de combat et de plateformes à la troisième personne.

Pour les déverrouiller et les conserver définitivement, voici leurs résumés et liens de téléchargement.

First Class Trouble

First Class Trouble est un jeu de fête dans lequel les joueurs devront travailler ensemble et les uns contre les autres pour survivre à une catastrophe. Votre objectif ? Désactiver l'I.A. meurtrière d'un vaisseau de croisière de luxe. Certains joueurs sont des imposteurs, incarnant secrètement des robots tueurs à l'apparence humaine qui tenteront de tromper les autres joueurs.

Les autres joueurs incarnent les passagers du ISS Alithea dans ce jeu multijoueur développé par Invisible Walls dans lequel la tromperie sera votre meilleure arme. C.A.I.N., l'intelligence artificielle du vaisseau de croisière, a perdu les pédales et prive peu à peu les passagers d'oxygène. Pour atteindre C.A.I.N. et remporter la partie, les passagers devront utiliser le chat vocal de proximité pour coopérer sur les objectifs à atteindre.

Attention, les Personoids (des robots à l'apparence humaine au service du vaisseau) se cachent parmi les passagers et sont prêts à tout pour vous faire passer de vie à trépas. Les Personoids devront réussir à berner les passagers et tous les éliminer, ou rester incognito jusqu'à la fin de la partie pour l'emporter.

Divine Knockout

Mettez les divinités KO dans ce jeu de combat qui combine plateformes et vue à la 3e personne. Ici, on voltige dans tous les sens ! Tout le monde est tout petit, mais surtout... tout-puissant.

Une fois votre adversaire fragilisé, vos coups l'envoient voltiger hors de l'arène ! Le concept s'inspire des jeux de combat en 2D, mais grâce à la vue à la 3e personne, vous vous retrouvez au cœur de l'action.

Gamedec - Definitive Edition

Bienvenue dans la Varsovie du XXIIe siècle. La technologie du futur est tellement avancée que le « réel » est un concept relatif, et que les termes « vie » et « mort » ont plusieurs sens. Les mondes virtuels suscitent des problèmes inhérents à la nature humaine : luxure, paresse, envie et orgueil. Les habitants de ces mondes virtuels ont besoin de spécialistes : les Gamedecs, des détectives privés qui connaissent bien ces mondes et qui se consacrent à la découverte et l'exploration des mécanismes cachés dans ces réalités, moyennant une commission de leurs clients. Vous êtes l'un d'eux. Vous êtes un Gamedec.