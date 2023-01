Epic Games Store : Kerbal Space Program et Shadow Tactics - Aiko's Choice gratuits cette semaine, un jeu de survie spatial offert ensuite

Alors que nous sortons tout juste des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, la boutique ne prévoit pas de réduire la voilure et nous propose encore 2 jeux offerts cette semaine. Il s'agit de Kerbal Space Program, le jeu de simulation de programme spatial qui aura droit à une suite, et de Shadow Tactics - Aiko's Choice, l'extension stand-alone du jeu d'infiltration tactique que nous avions pu récupérer il y a quelques semaines.

Pour les résumés et liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program offre trois modes de jeu. En Science Mode (mode Science), effectuez des expériences spatiales pour déverrouiller de nouvelles technologies et faire progresser le savoir de la kerbalité. En Career Mode (mode Carrière), supervisez tous les aspects d'un programme spatial, y compris la construction, la stratégie, le financement, les améliorations et bien plus. Dans le mode Sandbox (Bac à sable), vous pouvez librement construire tout vaisseau spatial qui vous passe par la tête, avec toutes les pièces et la technologie disponibles en jeu.

Shadow Tactics - Aiko's Choice

Aiko's Choice est une nouvelle extension autonome du célèbre jeu tactique de furtivité Shadow Tactics: Blades of the Shogun, qui se déroule dans le Japon de l'époque d'Edo.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice se concentre sur l'une des principales protagonistes : Aiko, l'adepte kunoichi. Elle maîtrise l'art du camouflage et sait détourner l'attention avec son costume de geisha.