Epic Games Store : Alba et Shadow Tactics gratuits cette semaine, un jeu de survie multijoueur et un Fire Emble-like offerts ensuite

Encore parés pour une double ration de jeux gratuits sur l'Epic Games Store ? Alors, vous allez être servis cette semaine, avec comme prévu l'offre de Alba - A Wildlife Adventure, mignon jeu d'aventure et de photographie sur une île méditerranéenne, et de Shadow Tactics: Blades of the Shogun, jeu d'action et d'infiltration tactique déjà proposé gratuitement en 2019.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Alba - A Wildlife Adventure Rejoignez Alba, qui rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Alors qu'elle s'apprête à passer un été paisible à explorer la nature avec son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et réalise qu'elle doit intervenir au plus vite. Si vous faites abstraction des déchets dispersés ici et là, la région est un véritable paradis au cœur de la Méditerranée ! Des plages idylliques au château antique qui surplombe la ville, toute une île vous attend. En compagnie de votre amie Inès et de votre grand-père passionné d'oiseaux, commencez une campagne pour sauver l'île et peut-être même le monde. Shadow Tactics: Blades of the Shogun Shadow Tactics est un jeu tactique intense d'infiltration dont l'histoire se déroule au Japon, au cours de la période d'Edo. Dirige une équipe de spécialistes mortels et faufile-toi dans les ombres entre des dizaines d'ennemis. Choisis ton approche lorsque tu t'infiltreras dans de puissants châteaux, des monastères perdus dans les montagnes enneigées ou des campements forestiers dissimulés. Pose des pièges, empoisonne tes adversaires ou évite tout contact avec l'ennemi. Le groupe se compose de personnalités résolument différentes. Travailler ensemble et former une véritable équipe paraît impossible au départ. Pourtant, au fur et à mesure des missions, chacun gagnera la confiance de l'autre et des amitiés se créeront. Les personnages développeront leur propre dynamique et devront affronter leurs démons.

Vous avez jusqu'au jeudi 17 novembre pour les récupérer. Nous serons à cette date encore gâtés, car seront rendus gratuits les récents Evil Dead: The Game, jeu de survie en multijoueur asymétrique, et Dark Deity, RPG au tour par tour très inspiré de Fire Emblem.