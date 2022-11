Epic Games Store : Filament et Rising Storm 2: Vietnam gratuits cette semaine, un jeu déjà vu et une aventure en Méditerranée offerts ensuite

L'Epic Games Store nous régale en ce moment, avec 2 jeux offerts chaque semaine. Dès aujourd'hui, c'est encore une paire de titres qui est ainsi rendue gratuit jusqu'à jeudi prochain : nous avons d'un côté Filament, le jeu de réflexion avec des câbles électriques, et de l'autre le FPS Rising Storm 2: Vietnam, déjà offert en 2020.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Filament Montez à bord et tentez de reprendre le contrôle de l'Alabaster, l'un des vaisseaux amiraux de recherche de Filament Corporation, qui après une mystérieuse complication s'est retrouvé verrouillé et sans équipage. Avec la seule aide de Juniper, la pilote du vaisseau en détresse, résolvez des énigmes d'une complexité diabolique qui testeront vos limites dans le but de découvrir ce qu'il est arrivé à l'équipage et les raisons de sa disparition. Dans ce jeu en solo avec des casse-tête complexes et captivants, vous devrez relever le défi d'embarquer sur l'Alabaster, puis vous surpasser pour le quitter. Rising Storm 2: Vietnam La série Red Orchestra au Vietnam : parties à 64 joueurs, plus de 20 cartes, Armée américaine et Corps des Marines, PAVN/NVA, NLF/Vietcong, forces australiennes et ARVN, plus de 50 armes, 4 hélicoptères pilotables, mines, pièges et tunnels. Brutal. Authentique. Exigeant. Personnalisable.

La semaine prochaine, à compter du 10 novembre, l'EGS nous invitera à déverrouiller et conserver Shadow Tactics: Blades of the Shogun, déjà offert en 2019, et pour la première fois Alba - A Wildlife Adventure, un sympathique jeu d'exploration sur une île de Méditerranée.