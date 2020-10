Epic Games Store : ABZU et Rising Storm 2: Vietnam gratuits cette semaine, de l'horreur et un titre pixélisé offerts après

Nous sommes jeudi, il était donc temps pour l'Epic Games Store de proposer de nouveaux jeux gratuits. Après Pikuniku la semaine dernière, ce sont comme prévu ABZU et Rising Storm 2: Vietnam qui sont offerts sur la plateforme d'Epic Games pendant une semaine, deux titres bien différents.

Vous ne connaissez pas du tout ABZU et Rising Storm 2: Vietnam ? Eh bien, voici de brèves présentations :

ABZU

Immergez-vous dans un monde débordant de mystère, de couleur et de vie dans votre descente vers le cœur de l’océan. Effectuez des acrobaties sous-marines gracieuses dans la peau de la plongeuse à l'aide de contrôles fluides. Découvrez des centaines d'espèces uniques inspirées de véritables créatures et formez un lien puissant avec la vie marine qui vous entoure. Interagissez avec des bancs de milliers de poissons qui réagissent de manière procédurale à vos mouvements, entre eux, et aux prédateurs. Prélassez-vous devant des paysages épiques et explorez des écosystèmes aquatiques modélisés avec des détails sans précédent. Descendez au cœur de l'océan où reposent d'anciens secrets oubliés. Mais soyez prudent, car de nombreux dangers rôdent dans les profondeurs. « ABZÛ » vient des mythologies les plus anciennes : AB signifie eau, et ZÛ signifie savoir. ABZÛ est l'océan du savoir.

Rising Storm 2: Vietnam

Rising Storm 2: Vietnam est la suite de la série primée à deux reprises comme « Jeu multijoueur de l'année » selon PC Gamer, et fait entrer la franchise dans l'ère des fusils automatiques, des lance-grenades portables et des armements avancés. Il conserve l'aspect authentique et le maniement réaliste des armes qui ont fait la réputation de la série.