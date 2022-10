Epic Games Store : Rising Hell et Slain: Back From Hell gratuits cette semaine, un jeu d'aventure funky offert ensuite

Ce sont comme prévu 2 jeux rétro à l'ambiance infernale et à la bande-son heavy metal qui sont offerts cette semaine sur l'Epic Games Store. Vous avez jusqu'au 13 octobre pour récupérer gratuitement Rising Hell, rogue-lite façon jeu de plateformes à défilement vertical signé Tahoe Games, et Slain: Back From Hell, jeu d'action arcade en vue de côté.

Les résumés et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Rising Hell Frayez-vous un chemin à travers des hordes de démons assoiffés de sang et échappez-vous des Enfers tout en débloquant de nouveaux personnages et talents. Semez le chaos au sein de paysages infernaux générés aléatoirement et changeant en permanence ! Préparez-vous à vivre une aventure épique toute en pixels et rythmée par des riffs de heavy metal, dans laquelle vous allez devoir combattre les monstres qui ont juré de vous empêcher de quitter les profondeurs des Enfers ! Explorez les recoins truffés d'insectes de l'Antre de Belzébuth et survivez aux fosses infernales regorgeant de créatures, boss et autres pièges animés. Savoir enchaîner les combos d'attaques, de sauts et l'utilisation de vos talents sera la clé qui vous permettra de mener à bien votre ascension dans ce jeu de plateformes à progression verticale bourré d'adrénaline. Slain: Back From Hell Vous contrôlez le destin de Bathoryn, un héros damné dans un monde gothique qui cherche à libérer six mondes maudits de l'emprise de six seigneurs meurtriers.

Il doit se frayer un chemin dans ce monde en ruines rempli d'adversaires en pixel art sordides avant de monter (ou de descendre) jusqu'à une forteresse, tout en surpassant des pièges et des monstres vicieux. Au cœur de chaque domaine, Bathoryn sera confronté à un ennemi puissant - battez-le pour poursuivre sa quête vers son ultime destin. Échouez, et votre mort sera brutale - dévoré par des loups-garou, désintégré par des monstruosités volantes et pire encore.

Et la semaine prochaine ? Changement d'ambiance radical avec l'offre de ToeJam & Earl: Back in the Groove!, le jeu d'aventure funky paru en 2019.