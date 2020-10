Epic Games Store : Pikuniku gratuit cette semaine, un jeu sous-marin et un FPS multijoueur offerts ensuite

L'Epic Games Store a encore fait des siennes la semaine passée en offrant RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, le jour même de la sortie de cette réédition. Il fait dans le plus classique du 1er au 8 octobre en rendant gratuit un jeu indépendant coloré entre exploration et résolution d'énigmes : Pikuniku.

Vous n'êtes pas familier avec ce titre signé par Rémi Forcadell, Arnaud De Bock, Calum Bowen et Alan Zucconi, et édité par Devolver Digital ? Alors voici ce qu'en dit l'EGS.

Pikuniku

Pikuniku est un jeu d’exploration et de puzzles merveilleusement absurde qui se déroule dans un univers joyeux et étrange à la fois. Cependant, les apparences sont parfois trompeuses. Aidez ses curieux héros à surmonter les épreuves, démasquer un sinistre complot et commencer une drôle de petite révolution dans cette étonnante aventure dystopique !