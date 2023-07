Epic Games Store : GRIME gratuit cette semaine, un jeu de construction ferroviaire offert ensuite

L'Epic Games Store continue de nous offrir des jeux vers lesquels nous ne nous serions pas forcément tournés de nous-mêmes. Après Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, c'est au tour de GRIME d'être proposé gratuitement jusqu'au 13 juillet : aucun rapport avec la chanteuse canadienne, ou le genre musical, car il s'agit d'un jeu de rôle action-aventure impitoyable dans lequel vous maniez des armes vivantes qui mutent pour changer de forme et de fonction.

Le résumé officiel du jeu et son lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

GRIME

Un matériau inhabituel s'effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez.

Un monde étrange, inconnu et pourtant familier vous attend. Vous devrez survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs caractéristiques contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois.

GRIME vous laisse une grande liberté de gameplay, vous permettant d'améliorer uniquement les caractéristiques qui vous correspondent le mieux. En évoluant dans une variété de décors familiers, en rencontrant leurs habitants, et en découvrant la source de leur folie, vous verrez qu'il existe plus d'une façon de détruire un ennemi.