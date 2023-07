Epic Games Store : Train Valley 2 gratuit cette semaine, un gros MMORPG et un visual novel pas comme les autres offert ensuite

Les jeux gratuits hebdomadaires de l'Epic Games Store sont décidément très variés. Après le jeu de rôle et d'action avec des armes mutantes GRIME, place au jeu de construction ferroviaire de Flazm, Train Valley 2, qui nous invite à répondre à des défis logistiques dans des niveaux prédéfinis ou créés par la communauté.

Il est offert jusqu'au 20 juillet 2023 et vous pouvez le récupérer gratuitement via le lien ci-dessous.

Train Valley 2 Train Valley 2 est un jeu de gestion de train qui vous posera de nombreux défis logiques Faites évoluer votre compagnie ferroviaire de l'époque de la révolution industrielle vers le monde du futur, en répondant aux besoins des villes et des industries de la vallée. Construisez des chemins de fer, améliorez vos locomotives et veillez à ce que tout se déroule comme prévu, sans retard ni accident. Caractéristiques Un gameplay unique de micromanagement, de tycoon et de puzzle, vous mettant aux commandes de votre propre entreprise - vous devez aider votre communauté locale à prospérer.

Éditeur de niveaux – Découvrez plus de 1 500 niveaux déjà créés par d'autres joueurs ou créez les vôtres en utilisant Workshop. Un nouveau look Avec des visuels uniques à l'esthétique low-poly, Train Valley 2 est un plaisir à regarder et vous propose une expérience de jeu immersive.

Le mode Entreprise est un nouveau mode de Train Valley 2, qui comprend 50 niveaux ! Une offre énorme de trains 18 modèles de locomotives à débloquer et plus de 45 types de wagons – faites en sorte que vos trains soient aussi efficaces et rentables que possible, alors que le monde qui vous entoure devient de plus en plus complexe ! Si vous avez toujours voulu résoudre des problèmes logistiques complexes, si vous rêvez de devenir un magnat du train ou si vous aimez simplement résoudre des énigmes, il y a beaucoup de choses à faire, que vous soyez un cheminot novice ou un pro du rail ! Même si vous n'avez jamais joué à l'original, vous serez vite séduit, car il y a beaucoup de choses à découvrir dans Train Valley 2 !

La semaine prochaine, nouveau changement d'ambiance avec l'offre de Murder by Numbers, une expérience mêlant visual novel et Picross, et de The Elder Scrolls Online, le désormais célèbre MMORPG de Bethesda.