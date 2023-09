Epic Games Store : un Souls-like et un jeu de simulation offerts la semaine prochaine, 2 autres jeux gratuits dès maintenant

Après 911 Operator la semaine dernière, 2 autres titres vont encore être offerts sur l'Epic Games Store ces prochains jours. D'ici le 28 septembre, vous pouvez ainsi débloquer sans aucun frais The Forest Quartet, un jeu de réflexion narratif en 3D qui met en scène l'esprit d'une chanteuse disparue, et Out of Line, un jeu de plateforme et d'énigmes en side scrolling où nous incarnons San, un jeune garçon piégé dans une usine.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Out of Line Out of Line est un jeu de plateforme et de puzzle en 2D à défilement horizontal dans lequel vous suivez les aventures de San, un jeune garçon piégé dans une usine. Fonctionnalités principales : Résolvez des dizaines de puzzles qui vont vous en mettre plein les yeux

Apprenez à maîtriser la lance

Interagissez avec des décors magnifiques dessinés à la main

Faites de superbes rencontres

Découvrez petit à petit la touchante histoire de San The Forest Quartet The Forest Quartet est un jeu de réflexion narratif en 3D qui met en scène une chanteuse disparue mais pas oubliée. Incarnez son esprit dans 3 actes et préparez un concert d'adieu avec les membres de son groupe.

La semaine prochaine, ce seront encore 2 jeux mais de genres bien différents qui seront proposés gratuitement : Model Builder, simulation de modélisme signée Moonlit, et Soulstice, Souls-like de Reply Game Studios sorti en 2022.