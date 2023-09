Epic Games Store : un jeu de simulation sous haute tension offert la semaine prochaine, Spelldrifter gratuit dès aujourd'hui

Après avoir offert Cave Story+ pendant quelques jours, bien qu'il ait déjà été proposé gratuitement par le passé, l'Epic Games Store passe à de l'inédit. C'est en effet Spelldrifter, mêlange entre RPG tactique et deck builder de Free Range Games, qui peut être débloqué jusqu'au 14 septembre.

Vous retrouverez son résumé et son lien de téléchargement ci-dessous.

Spelldrifter

Voici Spelldrifter, un hybride combinant jeu de rôle tactique et construction de decks en gardant les meilleurs aspects de chaque genre !

Spelldrifter mêle les tactiques de positionnement stratégique des jeux de rôle de combat au tour par tour et la personnalisation complexe et la rejouabilité des jeux de cartes à collectionner. Le résultat : un hybride dans lequel les joueurs doivent jongler avec les ressources à leur disposition en utilisant à la fois le temps et l'espace.

Avec son système de tick innovant, Spelldrifter défie ses joueurs de concevoir les jeux de cartes stratégiques sous un nouvel angle. Lors de chaque action du personnage, les tours s'entrecroisent sur une chronologie unique. Le joueur maîtrisant la chronologie bénéficie d'un grand avantage lors du combat et remporte la satisfaction d'une victoire décisive.

Sélectionnez votre groupe de héros, construisez vos decks, et embarquez dans une aventure au plus profond de Starfall alors que vous partez à la recherche de l'entrée d'un mystérieux labyrinthe !