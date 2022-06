Epic Games Store : Supraland gratuit cette semaine, un jeu Game of Thrones et une simulation de garage auto offerts ensuite

Les gros jeux gratuits des Méga Soldes de l'Epic Games Store, c'est fini, mais cela ne signifie pas que nous n'allons plus avoir des titres offerts chaque semaine. Epic Games reprend son rythme habituel en proposant de déverrouiller et conserver Supraland, jeu d'action et d'aventure puisant ses inspirations dans Portal, Metroid et The Legend of Zelda.



Vous avez jusqu'au jeudi 23 juin à 17h00 pour le débloquer et le garder définitivement, via le lien ci-dessous.

Supraland Supraland est un Metroidvania puzzle game à la première personne. Il s'inspire principalement des licences Zelda, Metroid et Portal. Supraland vous considère comme intelligent et ne limite en aucun cas votre autonomie. L'histoire est juste assez importante pour vous donner un but ultime à poursuivre, puis vous libérer. Malgré ses visuels simples et presque enfantins, le jeu cible des joueurs expérimentés. Durée de jeu : ~12h à 25h.

La semaine prochaine, ce sont 2 jeux bien différents qui seront offerts : A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition et Car Mechanic Simulator 2018.