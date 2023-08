Epic Games Store : Loop Hero et Bloons TD 6 gratuits cette semaine, un jeu de simulation orwellien et un de stratégie offerts ensuite

Si vous êtes un fidèle de l'Epic Games Store, les offres de la semaine ne vont pas être très intéressantes pour vous. La boutique nous invite comme prévu à récupérer gratuitement Bloons TD 6 et Loop Hero, qui avaient déjà été proposés pendant 24 heures chacun à l'occasion de Noël 2021 et 2022.

Leurs liens de téléchargement et résumés officiels sont disponibles ci-dessous.

Bloons TD 6 Composez une défense parfaite en combinant des tours de singe puissantes et des héros intrépides, puis faites éclater tous les Bloons envahisseurs ! S'appuyant sur plus d'une décennie d'expérience en matière de tower defense et des mises à jour fréquentes et conséquentes, Bloons TD 6 est l’un des jeux préférés de plusieurs millions de joueurs. Profitez d'innombrables heures de jeu de stratégie grâce à Bloons TD 6 ! Loop Hero La Liche a précipité le monde dans une boucle temporelle et plongé ses habitants dans un chaos infini. Gérez un paquet de cartes mystiques en constante évolution pour placer des ennemis, bâtiments et terrains qui se trouveront sur le chemin de notre courageux héros, lors de chaque expédition en boucle unique. Récupérez du butin pour équiper chaque classe de héros sur le champ de bataille, puis agrandissez le camp des survivants pour obtenir du renfort dans chaque aventure à travers la boucle. Déverrouillez de nouvelles classes, des cartes inédites et des gardiens sournois pour briser ce cycle de désespoir sans fin.

La semaine prochaine, deux jeux seront rendus temporairement gratuits : l'inédit Orwell: Keeping an Eye On You, jeu de simulation de surveillance citoyenne, et le déjà proposé jeu de stratégie Europa Universalis IV.