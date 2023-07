Epic Games Store : Homeworld Remastered Collection et Severed Steel gratuits cette semaine, 2 jeux décevants offerts ensuite

Cette semaine encore, c'est double dose de jeux gratuits sur l'Epic Games Store ! Nous sommes invités à récupérer, d'ici le jeudi 3 août 2023, la compilation de jeux de stratégie spatiale améliorés Homeworld Remastered Collection et le FPS solo stylé et nerveux qu'est Severed Steel.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Homeworld Remastered Collection Découvrez l'épique jeu de stratégie spatial qui a bouleversé la stratégie en temps réel. Contrôlez votre flotte et construisez une armada au travers de 30 missions solos. Choisissez vos unités, vos formations et vos tactiques de vol pour vous adapter à chaque enjeu stratégique. Severed Steel Severed Steel est un FPS solo aussi stylé que viscéral avec un système fluide d'étourdissement, des environnements destructibles, des ralentis à l'excès et une protagoniste unique à un bras. C'est vous, votre détente et une botte à embout d'acier contre une superstructure infestée de vilains. Courez sur les murs, plongez, sautez et glissez pour les éliminer les uns après les autres.

La semaine, deux jeux seront encore offerts, mais ils ne devraient pas intéresser les adeptes les plus assidus de l'EGS : il s'agit de Bloons TD6 et Loop Hero, déjà offert en 2021 et 2022.