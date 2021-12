15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : l'un des indés les plus marquants de l'année offert pour le jour #5 !

Les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store vont forcément être l'occasion de récupérer quelques pépites. Après The Vanishing of Ethan Carter, c'est au tour d'un indé sorti cette année et qui a été salué par la critique d'être offert pendant 24 heures, jusqu'au mardi 21 décembre à 16h59. Il s'agit de Loop Hero, le rogue-lite de Devolver Digital et Four Quarters dans une boucle temporelle.

Pour le résumé officiel et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Loop Hero La Liche a précipité le monde dans une boucle temporelle et plongé ses habitants dans un chaos infini. Gérez un paquet de cartes mystiques en constante évolution pour placer des ennemis, bâtiments et terrains qui se trouveront sur le chemin de notre courageux héros, lors de chaque expédition en boucle unique. Récupérez du butin pour équiper chaque classe de héros sur le champ de bataille, puis agrandissez le camp des survivants pour obtenir du renfort dans chaque aventure à travers la boucle. Déverrouillez de nouvelles classes, des cartes inédites et des gardiens sournois pour briser ce cycle de désespoir sans fin. Aventure infinie

Avant de vous lancer dans chaque expédition à travers un chemin en boucle généré aléatoirement, sélectionnez des classes de personnages et des paquets de cartes à déverrouiller. Aucune expédition ne ressemblera à la précédente. Préparez votre lutte

Placez stratégiquement vos cartes de bâtiments, terrains et ennemis le long de chaque boucle pour créer votre propre chemin parsemé de dangers. Trouvez le juste équilibre entre les cartes pour augmenter vos chances de survie tout en récupérant du butin précieux et des ressources inestimables pour votre camp. Pillez et améliorez

Détruisez des créatures menaçantes, récupérez du butin plus important pour vous équiper à la volée et déverrouillez de nouveaux avantages en cours de route. Développez votre camp

Transformez des ressources gagnées à la sueur de votre front en améliorations pour votre camp et obtenez de précieux renforts chaque fois que vous terminez une boucle le long du chemin de l'expédition. Sauvez le monde perdu

Triomphez face à une flopée de boss-gardiens impies lors d'une grande saga où vous devez sauver le monde et briser la boucle temporelle de la Liche !

Pour le titre offert de demain, peu de place au doute : il est teasé par un symbole qui semble être le logo de Second Extinction.