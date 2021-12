15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu d'aventure et d'enquête apprécié offert pour le jour #4 !

Epic Games a été un peu feignant en offrant à nouveau Remnant: From the Ashes dans le cadre des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Il fait cependant dans l'inédit ce dimanche 19 décembre en rendant gratuit un titre qui n'était jusqu'à présent même pas disponible sur la plateforme, The Vanishing of Ethan Carter.

Le jeu d'aventure à la première personne nous fait suivre l'enquête de Paul Prospero, un détective capable de redonner vie aux scènes de crimes en collectant les bons indices. Il est à déverrouiller avant ce 20 décembre à 16h59, via le lien ci-dessous.

The Vanishing of Ethan Carter Vous incarnez Paul Prospero, un détective avec un penchant pour l'occulte, qui reçoit une lettre inquiétante d'Ethan Carter. Réalisant que le garçon court un grave danger, Paul arrive chez Ethan à Red Creek Valley, où les choses s'avèrent encore pires qu'il ne l'avait imaginé. Ethan a disparu à la suite d'un violent meurtre, et Paul réalise rapidement qu'il ne s'agit peut-être pas du seul meurtre local sur lequel il devra enquêter. Inspiré de la fiction étrange (et d'autres contes macabres) du début du XXe siècle, The Vanishing of Ethan Carter vise à faire évoluer de manière significative la narration immersive dans les jeux. Bien que The Vanishing of Ethan Carter vous présente un détective privé et de nombreux défis mentaux, il ne s'agit pas d'un jeu particulièrement riche en énigmes. Nous avons mis l'accent sur l'atmosphère, l'ambiance et l'humanité essentielle de nos personnages. Pourtant, les découvertes ne se feront pas d'elles-mêmes ni sans votre aide. En utilisant à la fois l'habileté surnaturelle de Paul à communiquer avec les morts et vos propres pouvoirs d'observation, vous découvrirez le mystère qui se cache derrière des cadavres, les racines d'une ancienne force obscure tapie dans la vallée de Red Creek Valley, et le destin d'un garçon disparu.

Pour une fois, le jeu de demain n'est pas teasé à cette heure : il s'agit peut-être d'une erreur, ou peut-être d'une volonté de garder le mystère entier jusqu'à sa révélation.

Mise à jour : le jeu de demain a finalement eu droit à son image cryptique, montrant un symbole formé par deux glaives et un bouclier. Des idées ?