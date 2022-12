15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un Souls-like offert pour le jour 14

C'est bientôt la fin ! De l'année, mais aussi des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Pour cette avant-dernière journée de l'opération, Severed Steel laisse sa place à un jeu de rôle et d'action à l'univers bien sombre et au gameplay exigeant, dans la pure tradition des Souls-like.

Vous l'aviez deviné, c'est Mortal Shell qui est actuellement offert sur l'Epic Games Store, vous avez jusqu'au 29 décembre 2022, 17h00, pour rajouter le titre de Cold Symmetry à votre bibliothèque et vous lancer dans cette aventure éprouvante et intense.

Mortal Shell

Mortal Shell est un Action-RPG riche et impitoyable qui mettra à l'épreuve votre santé mentale et votre résilience dans un monde sens dessus dessous. Alors que l'humanité dépérit, des ennemis zélés sévissent dans les ruines. Ces derniers ne s'encombrent pas de compassion, inutile à la survie, et misent tout sur acuité mentale, précision et instinct. Retrouvez les sanctuaires cachés des fidèles et découvrez votre véritable objectif.