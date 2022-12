Amazon Prime Gaming : 10 jeux bonus offerts aux abonnés pour Noël, dont Dishonored 2

En plus des productions offertes depuis le 1er décembre, et à priori aussi en supplément de ceux à venir le 1er janvier 2023, Amazon va proposer une salve additionnelle de jeux gratuits aux abonnés Prime pour Noël. La hotte Prime Gaming va en effet être garnie de 10 titres, qui pourront être débloqués et conservés sur PC à partir du 27 décembre et jusqu'au 3 janvier.



Parmi eux, l'apprécié Dishonored 2, trois Metal Slug et des jeux de combats de SNK. Amazon a sinon collaboré avec King pour offrir des bonus pour Farm Heroes Saga, Candy Crush et Candy Crush Saga.



Une semaine de célébration avec Prime Gaming

Dès le 27 décembre, ces jeux PC pourront être récupérés dans le cadre d'un abonnement à Prime :

Dishonored 2 ;

Metal Slug ;

Metal Slug X ;

Metal Slug 3 ;

Real Bout Fatal Fury ;

The King of Fighters 2003 ;

The Last Blade ;

The Last Blade 2 ;

Twinkle Star Sprites ;

SNK 40th Anniversary Collection.

Les fêtes de fin d'année n'ont jamais été aussi réjouissantes, grâce aux offres exclusives de King

Dès aujourd'hui, les joueurs de Farm Heroes Saga peuvent se procurer un pack comprenant :

40 Lingots d'or ;

24 heures de vies illimitées ;

Une pelle ;

Chasseur le chien ;

Un tracteur.

Quelques jours plus tard, le 13 décembre, les joueurs de Candy Crush Soda Saga pourront se procurer un pack légendaire comprenant :

2 Bombes de couleur ;

24 heures de bonbons rayés ;

24 heures de bonbons emballés ;

2 Double poissons bonbon ;

2 Orbes de couleur ;

24 heures de vies illimitées.

Et parce qu'il n'y a jamais trop de bonbons pendant les vacances, le 14 décembre Candy Crush rejoint les offres Prime Gaming avec de nombreux objets gratuits en jeu dont :

50 Lingots d'or ;

2 Bombes de couleur ;

1 Rayé et Emballé ;

1 Bonbon Joker ;

1 Coconut Wheel ;

1 Jelly Fish ;

1 Sucette-marteau ;

1 Déplacement libre ;

30 minutes de Bombes de couleur ;

30 minutes Rayé et Emballé.

*Les contenus en jeu pour Farm Heroes Saga, Candy Crush Saga, et Candy Crush n'est pas disponible en Inde

Améliorez votre expérience de jeu mobile grâce au contenu de Bloons TD 6 et BTS Island : In the SEOM

Les joueurs de Candy Crush et de Farm Heroes ne sont pas les seuls à être gâtés : du contenu est également prévu pour Bloons TD 6 et BTS Island : In the SEOM ! Le 27 décembre, les fans de Bloons TD 6 pourront obtenir le pack Pat Fusty Hero, qui comprend le héros Pat Fusty, le skin du héros Fusty the Snowman, un avatar Pat Fusty et un animal de compagnie Pingouin pour Fusty the Snowman. Pendant ce temps, les joueurs de BTS Island recevront deux packs le même jour : un premier comprenant 100 gemmes, 1 cœur (20 minutes), 1 bombe et fusée (15 minutes), 1 explosion (15 minutes), 3x hache et 3x gant ; et un second comprenant 1 cœur (30 minutes), 100 gemmes, 1 000 or et 1 gant.