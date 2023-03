Amazon Prime Gaming : les 15 jeux offerts d'avril 2023 et autres bonus dévoilés, Overwatch 2 s'invite au programme

Comme avant chaque début de nouveau mois, Amazon Prime Gaming dévoile les jeux qui seront offerts à ses abonnés au fil des semaines, ainsi que les divers contenus et autres bonus téléchargeables qu'il sera possible de récupérer. Il y aura clairement de quoi se faire plaisir en avril avec pas moins de 15 productions allant du jeu de baston rétro au FPS dystopique moderne. Le partenariat avec Riot Games est toujours mis en avant, de même que celui avec King et Blizzard, ce dernier ajoutant désormais une skin pour Overwatch 2.

Vous pouvez consulter toutes les offres évoquées ci-dessous et les récupérer directement sur la page dédiée.

Offres sur les jeux Blizzard Overwatch 2 - Jusqu'au 20 avril, les membres Prime peuvent obtenir le skin épique Junkrat Cirque.

- Jusqu'au 20 avril, les membres Prime peuvent obtenir le skin épique Junkrat Cirque. Hearthstone - Jusqu'au 19 avril, les abonnés Prime peuvent obtenir une carte épique Standard aléatoire.

- Jusqu'au 19 avril, les abonnés Prime peuvent obtenir une carte épique Standard aléatoire. World of Warcraft - Jusqu'au 27 avril, les membres Prime peuvent obtenir la monture Ours de la grande bataille. Offres sur les jeux King Candy Crush Saga - Jusqu'au 5 avril, il sera possible de récupérer le Sweet Bundle, qui contient : 20 lingots d'or, 1 bombe colorée, 1 bonbon rayé et emballé, 1 bonbon porte-bonheur, 1 roue de noix de coco, 1 poisson en gélatine, 1 marteau sucette et 30 minutes de vies illimitées. À partir du 5 avril, il sera également possible de récupérer le Delicious Bundle, qui contient : 50 lingots d'or, 2 bombes de couleur, 2 bonbons rayés et emballés, 1 bonbon porte-bonheur, 1 roue de noix de coco, 1 poisson en gélatine, 1 marteau sucette, 1 interrupteur gratuit, 30 minutes de bombes de couleur, 30 minutes de bonbons rayés et emballés, et 30 minutes de vies illimitées.

- Jusqu'au 5 avril, il sera possible de récupérer le Sweet Bundle, qui contient : 20 lingots d'or, 1 bombe colorée, 1 bonbon rayé et emballé, 1 bonbon porte-bonheur, 1 roue de noix de coco, 1 poisson en gélatine, 1 marteau sucette et 30 minutes de vies illimitées. À partir du 5 avril, il sera également possible de récupérer le Delicious Bundle, qui contient : 50 lingots d'or, 2 bombes de couleur, 2 bonbons rayés et emballés, 1 bonbon porte-bonheur, 1 roue de noix de coco, 1 poisson en gélatine, 1 marteau sucette, 1 interrupteur gratuit, 30 minutes de bombes de couleur, 30 minutes de bonbons rayés et emballés, et 30 minutes de vies illimitées. Candy Crush Soda Saga - Jusqu'au 5 avril, les abonnés pourront récupérer le Tasty Bundle, qui comprend 1 bombe colorée, 12 heures de bonbons rayés, 12 heures de bonbons emballés, 1 double poisson, 1 bonbon colorant et 12 heures de vies illimitées. Du 5 avril au 10 mai, ils pourrront également récupérer le Juicy Bundle, qui comprend 2 bombes de couleur, 24 heures de bonbons rayés, 24 heures de bonbons emballés, 2 doubles poissons, 2 bonbons colorants et 24 heures de vies illimitées.

- Jusqu'au 5 avril, les abonnés pourront récupérer le Tasty Bundle, qui comprend 1 bombe colorée, 12 heures de bonbons rayés, 12 heures de bonbons emballés, 1 double poisson, 1 bonbon colorant et 12 heures de vies illimitées. Du 5 avril au 10 mai, ils pourrront également récupérer le Juicy Bundle, qui comprend 2 bombes de couleur, 24 heures de bonbons rayés, 24 heures de bonbons emballés, 2 doubles poissons, 2 bonbons colorants et 24 heures de vies illimitées. Farm Heroes Saga - Jusqu'au 5 avril, il sera possible de récupérer le Fresh Bundle, qui comprend 20 lingots d'or, 1 heure de vies illimitées et 1 pelle magique. Du 5 avril au 10 mai, il sera également possible de récupérer le Super Bundle, qui comprend 40 lingots d'or, 1 heure de vie illimitée, 1 pelle magique, 1 collecteur de couleurs et 1 tracteur. Offres sur les jeux de Riot Games League of Legends - Les membres Prime peuvent récupérer la capsule de jeu Prime, comprenant une skin permanente mystère (épique garantie), un champion permanent, 350 points Riot, quatre fragments de champion, un boost d'XP de 30 jours, un skin de balise mystère, deux fragments d'éternels de la série 1 et 200 essences d'orange.

- Les membres Prime peuvent récupérer la capsule de jeu Prime, comprenant une skin permanente mystère (épique garantie), un champion permanent, 350 points Riot, quatre fragments de champion, un boost d'XP de 30 jours, un skin de balise mystère, deux fragments d'éternels de la série 1 et 200 essences d'orange. League of Legends: Wild Rift - Les abonnés Prime peuvent récupérer du contenu tous les mois tout au long de l'année (12 lots au total) pour le jeu mobile. Les drops comprendront des boules aléatoires, des emotes, des rappels, des skins et des skin poses.

- Les abonnés Prime peuvent récupérer du contenu tous les mois tout au long de l'année (12 lots au total) pour le jeu mobile. Les drops comprendront des boules aléatoires, des emotes, des rappels, des skins et des skin poses. Legends of Runeterra - Les membres Prime peuvent récupérer du contenu tous les mois, notamment des coffres prismatiques de niveau 3, des cartes épiques et des cartes rares.

- Les membres Prime peuvent récupérer du contenu tous les mois, notamment des coffres prismatiques de niveau 3, des cartes épiques et des cartes rares. VALORANT - Les joueurs peuvent récupérer du contenu exclusif tous les mois tout au long de l'année (12 lots au total) pour le jeu VALORANT. Le contenu prévu comprend des cartes de joueur, des compagnons d'armes et des sprays.

- Les joueurs peuvent récupérer du contenu exclusif tous les mois tout au long de l'année (12 lots au total) pour le jeu VALORANT. Le contenu prévu comprend des cartes de joueur, des compagnons d'armes et des sprays. Teamfight Tactics - À partir d'avril, pour la première fois, les abonnés Prime pourront récupérer du contenu chaque mois tout au long de l'année (12 téléchargements au total). Ces lots comprendront des emotes, des icônes, une petite légende et des éclats d'étoiles. LES JEUX GRATUITS D'AVRIL 2023 AVEC PRIME 6 avril - Wolfenstein: The New Order [GOG Code] - Une aventure pleine d'action et de rebondissements attend les joueurs dans ce jeu de tir à la première personne doté d'une narration profonde.

- Une aventure pleine d'action et de rebondissements attend les joueurs dans ce jeu de tir à la première personne doté d'une narration profonde. 6 avril - Ninja Commando [Amazon Games App] - Les joueurs devront se battre, tirer, utiliser des astuces de ninja et porter des coups mortels pour protéger le monde des marchands de la mort qui projettent de semer le chaos.

- Les joueurs devront se battre, tirer, utiliser des astuces de ninja et porter des coups mortels pour protéger le monde des marchands de la mort qui projettent de semer le chaos. 6 avril - Art of Fighting 3 [Amazon Games App] - Dans cette histoire secondaire de la série Art of Fighting, les joueurs devront se battre contre divers combattants en utilisant le système de KO ultime et autres mécanismes.

- Dans cette histoire secondaire de la série Art of Fighting, les joueurs devront se battre contre divers combattants en utilisant le système de KO ultime et autres mécanismes. 13 avril - The Beast Inside [GOG Code] - Dans ce jeu les joueurs pourront faire l'expérience d'une véritable terreur en combattant des ennemis et en résolvant des énigmes dans cette histoire qui mêle secrets enfouis depuis longtemps, tragédies personnelles et folie.

- Dans ce jeu les joueurs pourront faire l'expérience d'une véritable terreur en combattant des ennemis et en résolvant des énigmes dans cette histoire qui mêle secrets enfouis depuis longtemps, tragédies personnelles et folie. 13 avril - Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App] - Dans cette aventure fantastique rétro les joueurs pourront explorer la toundra gelée avec leur groupe de héros de Donjons et Dragons.

- Dans cette aventure fantastique rétro les joueurs pourront explorer la toundra gelée avec leur groupe de héros de Donjons et Dragons. 13 avril - Crossed Swords [Amazon Games App] - À l'aide d'armes, d'attaques magiques et de capacités défensives, les joueurs devront traverser sept étapes intenses pour vaincre le démon Nausizz.

- À l'aide d'armes, d'attaques magiques et de capacités défensives, les joueurs devront traverser sept étapes intenses pour vaincre le démon Nausizz. 13 avril - Ghost Pilots [Amazon Games App] - Aux commandes d'un hydravion désuet, les joueurs devront mener une lutte acharnée contre une unité de combat mystérieuse dans ce jeu de tir.

- Aux commandes d'un hydravion désuet, les joueurs devront mener une lutte acharnée contre une unité de combat mystérieuse dans ce jeu de tir. 20 avril - Beholder 2 [Amazon Games App] - En tant que stagiaire au ministère central, les joueurs devront soit gravir les échelons, soit se retourner contre l'État et dénoncer la corruption. Le choix leur appartient !

- En tant que stagiaire au ministère central, les joueurs devront soit gravir les échelons, soit se retourner contre l'État et dénoncer la corruption. Le choix leur appartient ! 20 avril - Terraformers [Amazon Games App] - En explorant la planète rouge, les joueurs pourront développer des villes spectaculaires, répandre la vie et terraformer la terre sous leur pied grâce à des projets ambitieux dans ce vaste jeu de construction de colonies au tour par tour.

- En explorant la planète rouge, les joueurs pourront développer des villes spectaculaires, répandre la vie et terraformer la terre sous leur pied grâce à des projets ambitieux dans ce vaste jeu de construction de colonies au tour par tour. 20 avril - Metal Slug 4 [Amazon Games App] - Les joueurs pourront incarner de nouveaux personnages, Trevor et Nadia, ainsi qu'utiliser de nouveaux objets afin d'obtenir le meilleur score possible grâce au nouveau système de métallurgie.

- Les joueurs pourront incarner de nouveaux personnages, Trevor et Nadia, ainsi qu'utiliser de nouveaux objets afin d'obtenir le meilleur score possible grâce au nouveau système de métallurgie. 20 avril - Ninja Masters [Amazon Games App] - Dans ce jeu de combat compétitif sur le thème des ninjas, les joueurs incarneront le héros principal, Sasuke, dans sa quête pour tuer Nobunaga et mettre fin à son règne de terreur et de guerre.

- Dans ce jeu de combat compétitif sur le thème des ninjas, les joueurs incarneront le héros principal, Sasuke, dans sa quête pour tuer Nobunaga et mettre fin à son règne de terreur et de guerre. 27 avril - Looking for Aliens [Legacy Games Code] - En trouvant des indices sur Terre, sur la Lune et aux confins de la galaxie, les joueurs devront prouver l'existence de civilisations extraterrestres.

- En trouvant des indices sur Terre, sur la Lune et aux confins de la galaxie, les joueurs devront prouver l'existence de civilisations extraterrestres. 27 avril - Grime [Amazon Games App] - Équipé d'armes vivantes qui changent de forme et de fonction, les joueurs devront écraser leurs ennemis dans ce jeu d'action et d'aventure rapide et impitoyable.

- Équipé d'armes vivantes qui changent de forme et de fonction, les joueurs devront écraser leurs ennemis dans ce jeu d'action et d'aventure rapide et impitoyable. 27 avril - Sengoku [Amazon Games App] - Les joueurs devront utiliser leur pouvoir de seigneur féodal afin d'unifier le pays du soleil levant avec une poigne de fer.

- Les joueurs devront utiliser leur pouvoir de seigneur féodal afin d'unifier le pays du soleil levant avec une poigne de fer. 27 avril - Magician Lord [Amazon Games App] - Dans ce jeu d'action à défilement latéral, les joueurs incarneront la magicienne Elta qui doit sauver le monde de Gal-Agiese, revenu à la vie. Calendrier d'avril 2023 MAINTENANT DISPONIBLE Récupérez City Legends: Trapping in Mirror – Collector's Edition [FGWP] [Legacy Games Code]

Pour profiter de ces offres et bien plus encore, vous devez donc être abonné à Amazon Prime, à partir de 6,99 € au mois, un an d'abonnement coûtant 69,90 €.

