Amazon Prime Gaming : les 8 jeux offerts de décembre 2022 dévoilés, avec un grand classique du FPS

Comme chaque mois, les abonnés à Amazon Prime bénéficient de plusieurs jeux offerts et divers contenus téléchargeables grâce à Prime Gaming. Il n'est d'ailleurs pas encore trop tard pour récupérer une partie des offres de novembre. Décembre débutera demain et nous connaissons désormais les nouveautés qui nous attendent, à commencer par le FPS culte d'id Software, Quake. Sept autres jeux l'accompagnent, dont Brothers: A Tale of Two Sons par le créateur du GOTY 2021, It Takes Two. Et avec la Coupe du Monde de la FIFA qui bat son plein, un inévitable pack pour FIFA 23 est proposé, incluant « 7 joueurs rares en or, 2 Player Pick avec OVR 81+, 12 consommables rares, un Erling Haaland en prêt pour 15 matchs et 8 Player Pick entre deux joueurs de la World Cup ».

Vous pouvez consulter le calendrier complet des ajouts ci-dessous, à récupérer directement sur la page dédiée.

LES JEUX GRATUITS DE DÉCEMBRE 2022 AVEC PRIME Prime Gaming offre huit jeux gratuits à partir du 1er décembre ! La sélection de ce mois-ci offre aux joueurs une grande variété de jeux, allant de la gestion de votre propre cirque dans The Amazing American Circus à la tentative de fuir la terre sur votre hoverbike dans Desert Child. Quake – Vainquez le mal ancien qui menace l'humanité en combattant des chevaliers corrompus, des ogres difformes et une armée de créatures monstrueuses au fil de quatre dimensions de bases militaires infestées, d'anciens châteaux médiévaux, de donjons pleins de lave et de cathédrales gothiques, à la recherche des quatre runes magiques

– Fuyez la Terre avant qu'elle n'explose en incarnant un jeune pilote d'hoverbike qui a soif d'aventure. Chassez les primes, organisez des courses et faites tout ce qu'il faut pour atteindre Mars et remporter le Grand Prix ! Doors: Paradox – Déchiffrez cette mystérieuse aventure sur le chaos en vous frayant un chemin à travers une variété de scènes 3D faites à la main, en découvrant des indices cachés pour résoudre des énigmes amusantes ! Calendrier de décembre 2022 Les nouveautés du mois comprennent notamment du contenu pour Apex Legends, Madden 23, Fall Guys, Valorant et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. MAINTENANT DISPONIBLE Apex Legends - Catalyst Natural Essence Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Battlefield 2042 - McKay Apologist Specialist Skin

MAINTENANT DISPONIBLE Call of Duty Mobile - MK2 Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Call of Duty: Vanguard | Warzone - Celestial Deity Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Dead by Daylight - The Legion: Luminescent Carver

MAINTENANT DISPONIBLE Destiny 2 - Concentric Dawn Exotic Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Fall Guys - Meowstronaut Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE FIFA 23 - Prime Gaming Pack

MAINTENANT DISPONIBLE League of Legends - Prime Gaming Capsule

MAINTENANT DISPONIBLE Lost Ark - Battle Item Chests Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Grand Theft Auto Online - GTA$125K

MAINTENANT DISPONIBLE Madden 23 - Madden NFL Team Pack, Harvest Ultimate Team Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Minecraft Dungeons - Fauna Faire Adventure Pass

MAINTENANT DISPONIBLE New World - Fruit of the Dunes Cache

MAINTENANT DISPONIBLE Paladins - Covert Ops Lex skin

MAINTENANT DISPONIBLE PUBG: Battlegrounds Season - Premium Supply Pack #10

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Extraction - After Effect Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Booster

MAINTENANT DISPONIBLE Realm Royale - La CREME and Royale Red Chicken Skins

MAINTENANT DISPONIBLE Roblox - Raven Hunter Hood - Tower Defense Simulator and Cosmetic Item

MAINTENANT DISPONIBLE Rogue Company - Jungle Stalker Phantom Outfit

MAINTENANT DISPONIBLE Roller Champions - Monkey Warrior Pack

MAINTENANT DISPONIBLE SMITE - Scarlet Judgement Nemesis Skin

MAINTENANT DISPONIBLE Two Point Hospital - Wizard Chops Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Valorant - Sic'Em Spray

MAINTENANT DISPONIBLE World of Tanks - Striker Package 30 NOVEMBRE Dernière chance pour récupérer Fallout: New Vegas Ultimate Edition, Indiana Jones and the Last Crusade, Facility 47, WRC 9, Etherborn, Whispering Willows et Last Day of June 1ER DÉCEMBRE Jeux gratuits avec Prime - Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child et Doors: Paradox

1ER DÉCEMBRE Grand Theft Auto Online - GTA$125K

2 DÉCEMBRE Wild Rift - Random Emote Chest

6 DÉCEMBRE Legends of Runeterra - Tier 3 Prismatic Chest and Rare Cards

6 DÉCEMBRE Red Dead Online - Tough Guy Nod emote and more

7 DÉCEMBRE Raid: Shadow Legends - Shield Artifact Pack

8 DÉCEMBRE Grand Theft Auto Online - GTA$125K

13 DÉCEMBRE Two Point Hospital - Hypercube Bundle

15 DÉCEMBRE Wild Rift - Random Skin Chest

Si tout cela vous intéresse, vous pouvez prendre un abonnement à Amazon Prime au prix de 6,99 € par mois ou 69,90 € à l'année.