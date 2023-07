MAJ Amazon Prime Gaming : les 8 jeux offerts d'août 2023 dévoilés, ainsi qu'un pack World Series pour Call of Duty: Warzone

Après un mois de juillet placé sous le signe du Prime Day 2023, les offres d'Amazon Prime Gaming proposées en août seront bien plus classiques et toujours aussi nombreuses. Ainsi, pas moins de 8 jeux vont pouvoir être récupérés au fil des prochaines semaines, dont PAYDAY 2 et Star Wars : Le Pouvoir de la Force 2. Divers bonus pour les jeux service et un pack venant célébrer les World Series de Call of Duty: Warzone seront également offerts.

Vous pouvez consulter toutes les offres évoquées ci-dessous et les récupérer directement sur la page dédiée.

World Series of Warzone Rat Pack pour Call of Duty En l’honneur des 2023 World Series of Warzone qui se déroule jusqu'au 16 septembre, les fans de Call of Duty peuvent récupérer le World Series of Warzone Rat Pack pour Call of Duty: Warzone jusqu'au 24 août. Il contient les contenus suivants : Cheesy - Reyes Operator Skin ;

Spicy Meatballs - Raal MG LMG Weapon Blueprint ;

Cheesin’ - Vel 46 SMG Weapon Blueprint ;

You’re a Rat - Sticker ;

Fit for a Ghost - Carte de visite ;

Rat Pack - Écran de chargement ;

Gotcha - Emblème ;

1 heure de double XP ;

1 heure de double XP sur les armes. Prime Gaming est l'un des sponsors principaux des World Series of Warzone, lors desquelles des centaines de joueurs d'Amérique du Nord et d'Europe s'affronteront dans le cadre de qualifications pour affronter les meilleurs de leur région, avec en point d'orgue une finale internationale en LAN à Londres, le 16 septembre. Ce tournoi réunira les 50 meilleurs trios du monde entier, qui se disputeront 600 000 dollars. LES JEUX GRATUITS D'AOÛT 2023 AVEC PRIME Prime Gaming propose neuf titres gratuits tout au long du mois d’août, les premiers jeux étant disponibles dès le 3 du mois ! La sélection de ce mois-ci permet aux joueurs de combattre les forces militaires corrompues dans Blade Assault ou de réaliser des braquages avec brio en plein cœur de Washington DC dans PayDay 2. Revenez tous les jeudis pour réclamer vos jeux gratuits avec Prime sur gaming.amazon.com. 3 août - PAYDAY 2 + The Gage Mod Courier DLC (Epic Games Store) - Dans ce jeu de tir coopératif bourré d'action, jusqu'à quatre joueurs incarneront une fois de plus les braqueurs originaux du célèbre gang PAYDAY : Dallas, Hoxton, Wolf et Chains, alors qu’ils débarquent à Washington DC pour une série de casses épiques. Les membres Prime peuvent également récupérer le DLC Gage Mod Courier, qui comprend 28 nouvelles modifications d'armes ainsi que 10 succès qui plairont aux joueurs les plus complétionnistes.

MAINTENANT DISPONIBLE Gems of Destiny: Homeless Dwarf [Legacy Games Code]

MAINTENANT DISPONIBLE Once Upon a Jester [Amazon Games App]

MAINTENANT DISPONIBLE Roguebook [Amazon Games App]

2 AOÛT Dead By Daylight - 400K Bloodpoints

2 AOÛT League of Legends - The BONK emote

2 AOÛT Mojo Melee - Gwyn Rockhopper Champion & Ore Bundle

3 AOÛT Diablo IV - 4 Tier Skips

3 AOÛT Madden NFL 23 - 1 96 OVR Redzone Royale Quinnen Williams and 1 NFG South Division Alternative Uniform

3 AOÛT PayDay 2 + The Gage Mod Courier DLC [Epic Games Store]

3 AOÛT Star Wars: The Force Unleashed 2 [Amazon Games App]

3 AOÛT Warframe - Melee Weapon Bundle

9 AOÛT Honkai: Star Rail - 60 Stellar Jades, 8 Traveler's Guides,5 Disposable Kinetic Cannons

9 AOÛT Fall Guys - Jungle Penguin Bow Starflight Sneakers,1,000 Kudos

10 AOÛT Blade Assault [Amazon Games App]

10 AOÛT Farming Simulator 19 [Epic Games Store]

10 AOÛT PUBG: BATTLEGROUNDS - 20 Contraband Coupons, 1 Hunter’s Chest, 1 Key

10 AOÛT Teamfight Tactics - 120 Treasure Tokens

10 AOÛT Quake 4 [GOG]

14 AOÛT Bloons TD 6 - Primary Monkeys Insta Pack

14 AOÛT Pokémon GO - Premium Battle Pass,Silver Pinap Berry

15 AOÛT Black Desert Online - Storage Maid Fairy Irene

15 AOÛT Guild Wars 2 - Fuzzy Quaggan Hat, 5 Transmutation Charges, 2 Heroic Boosters

15 AOÛT RuneScape - 200 Runecoins, 35 TH Keys, 1 Umbral Chest

16 AOÛT Star Trek: Timelines - 300 Chronitons

17 AOÛT Driftland: The Magic Revival [Amazon Games App]

17 AOÛT Foretales [Amazon Games App]

17 AOÛT Overwatch 2 - 5+ Tier Skips

18 AOÛT League of Legends - 1 Mystery Skin Permanent, 1 Champion Permanent, 1 30-Day XP Boost, 350 Riot Points, 1 Mystery Ward Skin, 2 Series 1 Eternal Shards, 200 Orange Essence, Giga Darius emote

21 AOÛT Paladins - Mal’Damba skin

21 AOÛT Phantasy Star Online 2 New Genesis - Clear Goggles, 36: Pose 6, Rappy-Shaped Fritters

22 AOÛT Shadow Fight 3 - Butcher Legendary Set, Butcher Knives Style

23 AOÛT Hearthstone - 3 Standard Card Packs

24 AOÛT In Sound Mind [Amazon Games App]

24 AOÛT World of Warcraft - Tabard of Brilliance Transmog

25 AOÛT League of Legends: Wild Rift - Random Bauble chest

29 AOÛT Naraka: Bladepoint - Background – Fate Entwined Dawn

31 AOÛT Summertime Madness [Legacy Games Code]

Pour en profiter, ainsi que de tous les autres services d'Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à partir de 6,99 € au mois, un an d'abonnement coûtant 69,90 €.

Mise à jour : finalement, Quake 4 ne sera pas proposé, nous l'avons donc retiré de la liste.

