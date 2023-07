Amazon Prime Video et Pass Warner : les nouveautés d'août 2023 dévoilées

L'été fuse et nous serons dans quelques jours déjà en août, Amazon ne perd pas de temps et dévoile les nouveautés qui seront disponibles dans Prime Video, ainsi que dans le Pass Warner. Et il y aura de belles choses, avec En Eaux Troubles pour trembler avant d'aller à la plage, la série Gotham en intégralité, Projet X pour préparer sa soirée entre amis, American Pie ou encore Morbius pour... s'offrir une belle tranche de rigolade.

Sans plus attendre, voici le programme pour le mois d'août 2023 sur Amazon Prime Video :

1er août En Eaux Troubles

L'Ultime Razzia - De Stanley Kubrick

Seul contre tous - Avec Will Smith

Evil Dead III : L'Armée des Ténèbres - De Sam Raimi

Gotham - L'intégrale de la série

La dernière marche - Avec Susan Sarandon

Ça (2017) - D'après Stephen King

Misery - D'après Stephen King aussi 2 août Mr Wolff - Avec Ben Affleck 3 août Projet X 4 août Kandahar - Avec Gerard Butler

Time is Up 2 - Avec Bella Thorne

Les Miller, une famille en herbe - Avec Jennifer Aniston

Les Fleurs Sauvages - Avec Sigourney Weaver

8 août Destination NBA: A G League Odyssey - Documentaire 11 août My Dear F***ing Prince

Cruel Summer - Saison 2

Blacklight - Avec Liam Neeson

15 août American Pie 18 août À Découvert - Saison 1, avec Harlan Coben

Notre-Dame Brûle - De Jean-Jacques Annaud 25 août Jury Duty

Désigné coupable - Avec Tahar Rahim

The Middle - L'intégrale de la série 30 août Morbius

Vous pouvez pour rappel vous abonner à Amazon Prime contre 6,99 € par mois ou 69,90 € pour une année complète, tandis que le Pass Warner vient se rajouter à l'abonnement, contre 9,99 € supplémentaires par mois.

