Amazon Prime Video et Pass Warner : les nouveautés de janvier 2024 dévoilées avec de bons films, mais peu de contenu inédit

Il faudra attendre 2025 pour voir la suite de la série The Last of Us sur Prime Video via le Pass Warner, mais la plateforme de streaming d'Amazon aura d'autres contenus inédits en 2024 pour nous occuper, comme la prometteuse série Fallout. En revanche, les prochaines semaines ne donneront pas forcément envie de poursuivre son abonnement ou de se réabonner, car les exclusivités seront peu nombreuses, bien qu'à priori qualitatives à l'instar de la série d'animation Hazbin Hotel. Pour autant, de nombreux films populaires vont rejoindre le catalogue, dont plusieurs Mission: Impossible avec Tom Cruise, le fantastique Trois Mille ans à t'attendre de George Miller ou encore One Piece Film RED pour les amateurs d'animation.

L'intégralité des ajouts de janvier 2024 sur Amazon Prime Video pour la France, qui ont été communiqués, est à retrouver ci-dessous.

1er janvier 2 Guns (2013) - Avec Denzel Washington et Mark Wahlberg

Total Recall (2012)

Moonstruck

Blow Out - De Brian De Palma avec John Travolta

Annie Hall - Écrit et réalisé par Woody Allen

Mission: Impossible Rogue Nation

Mission: Impossible Protocole Fantôme

Mission: Impossible Fallout

Dragon Ball - Saison 6 sur Warner TV Next (Pass WB) (à partir de cette date) 3 janvier Equalizer 3 - Location

PSG - Toulouse, Trophée des Champions - Pass Ligue 1 4 janvier Riverdale - Saison 6 sur Warner TV (Pass WB) (à partir de cette date) 5 janvier Bullet Train

L.A. Confidential - Playlist Spécial corruption chaque vendredi sur TCM Cinema (Pass WB) 8 janvier Alaska, la ruée vers l'or - Saison 14 sur Discovery Channel (Pass WB) (à partir de cette date)

Ivandoe - Chapitre 5, épisodes inédits sur Cartoon Network (Pass WB) 11 janvier Mystère à Venise - Achat / Location le 19 janvier

La Nonne 2 - Achat / Location le 24 janvier 12 janvier The Marsh King's Daughter

Escort boys, ceux que veulent les femmes (documentaire)

Witness - Playlist Spécial corruption chaque vendredi sur TCM Cinema (Pass WB) 14 janvier Open d'Australie - En exclusivité sur Eurosport (jusqu'au 28 janvier) (Pass WB)

Lens - PSG, 18e journée de Ligue 1 Uber Eats - Pass Ligue 1 15 janvier Elysium - Avec Matt Damon

L'Abominable Vérité

Le Parrain 1, 2 et 3

True Detective: Night Country (Pass WB)

17 janvier One Piece Film RED

Là où chantent les écrevisses - Adapté du roman de Delia Owens 18 janvier Dance Life - Saison 1 19 janvier Squeezie : Merci Internet

Hazbin Hotel - Saison 1

Training Day - Playlist Spécial corruption chaque vendredi sur TCM Cinema (Pass WB)

22 janvier My Hero Academia - Saison 6 sur Warner TV Next (Pass WB) (à partir de cette date) 24 janvier Trois Mille ans à t'attendre 25 janvier The Creator - Achat / Location le 2 février 26 janvier Numéro 10

Expats - Saison 1, avec Nicole Kidman

Trunk

Flics sans scrupules - Playlist Spécial corruption chaque vendredi sur TCM Cinema (Pass WB)

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année, tandis que le Pass Warner coûte en supplément 9,99 € par mois.

Voir aussi : PRIME VIDEO : Fallout, la première bande-annonce teaser est là, elle atomise tout !