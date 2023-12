PRIME VIDEO : Fallout, la première bande-annonce teaser est là, elle atomise tout !

Ce week-end a lieu la CCXP23, ou Comic Con Experience de São Paulo si vous préférez, où un panel dédié à Prime Video a été organisé. La plateforme de streaming d'Amazon en a profité pour diffuser au même moment sur la Toile la toute première bande-annonce teaser de la série Fallout, avec en amont un live Galaxy News pour faire patienter, que vous pouvez revoir en fin d'article pour l'ambiance. Plus tôt cette semaine, nous avions eu droit à des visuels partagés par Vanity Fair, qui nous faisaient déjà découvrir la direction artistique du projet au travers de quelques plans vendant déjà du rêve, bien plus que la vidéo en fuite de la gamescom. Si vous appréciez la licence de Bethesda, vous devriez être comblés par ces deux bonnes minutes qui lui font honneur.

Bande-annonce en français

Lucy, une habitante de l'Abri 33 incarnée par Ella Purnell, va donc décider de sortir et d'explorer le monde extérieur bien longtemps après la Grande Guerre de 2077, malgré les craintes de ses camarades. Dehors, elle va croiser la route d'un homme joué par Michael Emerson et son chien, qui va lui conseiller de retourner d'où elle vient ou de s'adapter à ce nouvel environnement, ce qui ne sera pas chose aisée notamment en raison des créatures ayant muté... Il a bien raison si nous en croyons la scène où elle est transportée sur une civière par un Mr. Handy.

Nous avons également un aperçu selon la perspective d'un membre de la Confrérie de l'Acier incarné par Aaron Moten à bord d'un Vertiptère, mais aussi plusieurs personnages en Armures assistées se déplaçant et un beau plan sur le vaisseau Caswennan. Le groupe va d'ailleurs être confronté à un Yao guai, un ours mutant pas franchement amical. Si cela ne vous suffit pas, l'axolotl géant a tout pour provoquer des cauchemars. De son côté, la Goule incarnée par Walton Goggins fait un carnage au revolver.

Plus intéressant et étonnant, il semble que l'Abri 33 soit compromis et nous y voyons un drôle de personnage (le superviseur local ?) ne possédant qu'un œil en train de recracher son café avant de parler à Lucy, un Pip-Boy bien visible à son avant-bras gauche. Certes, des mutations peuvent se produire dans cet univers, mais cela a de quoi surprendre. La fin de la vidéo nous montre de son côté les évènements tragiques ayant mené à cette situation, à savoir le largage de bombes nucléaires ravageant ici Los Angeles.

Au passage, si les créateurs de Westworld Jonathan Nolan et Lisa Joy sont producteurs exécutifs de cette série, il nous est rappelé que Todd Howard a lui aussi été impliqué. Quelques affiches promotionnelles mettant en avant les trois principaux personnages et un toutou sont à retrouver ci-dessous.

Basée sur l'une des plus grandes sagas de jeux vidéo de tous les temps, Fallout raconte l'histoire de gens qui possèdent et d'autres qui n'ont rien, dans un monde où il ne reste plus grand-chose à se partager. 200 ans après l'apocalypse, les résidents de luxueux abris antiatomiques sont contraints de retrouver les paysages infernaux et irradiés que leurs ancêtres ont laissé derrière eux - et découvrent avec stupeur que les attendait tout un univers incroyablement complexe, joyeusement dérangé et ultra-violent.

Bande-annonce en anglais

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 12 avril 2024 pour découvrir Fallout, qui promet déjà d'être une sacrée bombe dans le catalogue de Prime Video. Vous pouvez vous abonner au service pour 6,99 € par mois ou 69,90 € à l'année.

