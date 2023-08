PRIME VIDEO : Fallout, ville de l'Abri 33, période de sortie et teaser que nous ne verrons jamais

Il y a maintenant trois ans, Amazon Studios annonçait un partenariat avec Bethesda afin de produire une série Fallout, qui sera diffusée exclusivement sur sa plateforme Prime Video. Depuis, nous avons appris l'identité des showrunners, d'une bonne partie du casting et même le numéro de l'Abri qui sera au cœur de l'intrigue.

Aujourd'hui, Amazon Studios revient donner une nouvelle image, le lieu dans lequel se déroulera la série. Et il s'agira d'une ville où l'ambiance est déjà étouffante à cause de la chaleur avant même l'apocalypse nucléaire, la série Fallout nous emmènera à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. Une excellente nouvelle pour les fans de la franchise, le tout premier opus de la saga développé par Black Isle Studios se déroulait déjà dans cette région.

Par ailleurs, Todd Howard est à la gamescom 2023 cette semaine, et les visiteurs ont pu découvrir un teaser, qui ne sera malheureusement pas diffusé en ligne. IGN rapporte tout de même que nous y voyons la Confrérie de l'Acier traversant un désert urbain, à bord de leurs vertiptères, une femme se tenant à l'entrée d'un Abri, des explosions nucléaires et une goule incarnée par Walter Goggins, l'acteur principal de la série (et qui ressemble apparemment ici pas mal à John Hancock, de Fallout 4). Todd Howard a d'ailleurs rappelé que Starfield était grandement inspiré par Interstellar, scénarisé par Jonathan Nolan, qui sera ici showrunner de la série, et même réalisateur du premier épisode, autant dire que le directeur des jeux de Bethesda est fier de l'avoir sur ce projet.

Enfin, le teaser s'est terminé par une période de sortie : la série Fallout sera diffusée en 2024 sur Amazon Prime Video. D'ici là, nous aurons droit à davantage d'informations et à des bandes-annonces, visibles par tous cette fois