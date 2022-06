PRIME VIDEO : Fallout, 3 nouveaux acteurs réguliers confirmés pour la future série

L'adaptation de Fallout en série avance vite chez Amazon Prime Video. Le projet annoncé en 2020 et mené par les producteurs Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld) et les showrunners Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider) et Graham Wagner (Silicon Valley) est en pleine pré-production et son casting commence doucement, mais sûrement à être connu.

Nous savions déjà que Walton Goggins (Justified, The Hateful Eight) jouerait le personnage principal, et que Ella Purnell (Wildlike, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) camperait une héroïne. Variety rapporte cette semaine que 3 autres comédiens ont été signés pour des rôles réguliers : il s'agit de Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Dune), qui a déjà collaboré avec Graham Wagner sur Portlandia, Xelia Mendes-Jones, jeune actrice qui apparaîtra dans le Havoc de Gareth Evans sur Netflix, et Aaron Moten (Disjointed, Father Stu).

Les personnages qu'ils incarneront sont encore anonymes, mais il serait facile de penser que Kyle MacLachlan, plus connu que ses 2 autres compères, aura une place plus importante dans le récit.

