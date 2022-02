PRIME VIDEO : Fallout, l'acteur principal de la série dévoilé

Bethesda s'est assocé à Amazon Studios pour créer une série dans l'univers de Fallout, qui sera diffusée exclusivement sur Prime Video. Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld) supervisent le projet, le frère de Christopher réalisera d'ailleurs le premier épisode, tandis que Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel) et Graham Wagner (Silicon Valley, Portlandia) seront les showrunners.

Derrière le projet, il y a donc du beau monde, mais le scénario et le casting restent encore bien mystérieux. Heureusement, tout cela commence à se préciser et nous apprenons via The Hollywood Reporter que Walton Goggins incarnera le personnage principal de cette série Fallout. L'acteur américain, habitué des seconds rôles dans de nombreux films comme Black Widow, Ant-Man et la Guêpe, Le Labyrinthe : Le Remède mortel, Django Unchained, Les Huit Salopards, Lincoln, Predators ou encore Tomb Raider, campera un personnage à l'identité encore inconnue, mais qui sera central dans l'histoire.

La série Fallout d'Amazon et Bethesda n'a toujours pas de date de diffusion