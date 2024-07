Fallout : la série sur Prime Video a fait exploser les compteurs sur le Game Pass

La série live-action Fallout sur Prime Video est un énorme succès critique, mais également populaire. Elle comptait plus de cinq millions de visionnages en une semaine, remettant la franchise de Bethesda sur le devant de la scène et offrant au jeu multijoueur Fallout 76 son plus haut pic de fréquentation.

Todd Howard a déjà expliqué pourquoi il ne voulait pas capitaliser sur ce succès avec des remakes ou remasters, Bethesda est déjà bien occupé sur Fallout 5 et ses autres projets, mais de toute façon, les anciens opus ont retrouvé un second souffle. Dans son dernier bilan financier (via IGN), le CEO de Microsoft Satya Nadella a dévoilé que les joueurs abonnés au Game Pass ont joué à des titres Fallout cinq fois plus que lors du précédent trimestre, soit après la diffusion de la série sur Prime Video. C'est un carton pour tout le monde.

Satya Nadella a également affirmé que l'écosystème « gaming » de Microsoft compte plus de 500 millions d'utilisateurs mensuels actifs, cela fait donc beaucoup de joueurs potentiels pour la saga Fallout. Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 44,99 € pour trois mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.