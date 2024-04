Fallout : de premiers chiffres pour la série d'Amazon Prime Video, c'est énorme

Depuis deux semaines, les abonnés d'Amazon Prime peuvent visionner la Saison 1 de Fallout, une série live action adaptée des jeux de rôle post-apocalyptiques de Black Isle Studios puis Bethesda Softworks. Les retours sont excellents, les fans ont adoré l'ambiance de la série, une qualité également soulignée par le créateur de la franchise Fallout.

Même si les plateformes de SVoD restent assez opaques sur les chiffres entourant leurs films et séries, Variety affirme que la série Fallout a enregistré plus de cinq millions de visionnages pendant la semaine du 12 au 18 avril. C'est énorme, les spectateurs ont regardé au total plus de 2,5 milliards de minutes. Les huit épisodes faisant 473 minutes au total, cela fait donc plus de 5,2 millions de vues, sans oublier les 285 millions de minutes visionnées la semaine précédente, les 11 et 12 avril.

Amazon a évidemment ces gros chiffres sous le nez, la série Fallout a déjà été renouvelée pour une Saison 2. En attendant, les joueurs s'amusent sur Fallout 76, le jeu multijoueur cartonne depuis quelques jours. Si vous préférez l'aventure en solo, Fallout 4: Game of the Year Edition est disponible à partir de 9,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.