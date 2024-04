Fallout sur Prime : une superbe nouvelle pour la série d'Amazon

Après des années d'attente, la série live action Fallout a été diffusée sur Amazon Prime Video et c'est un véritable succès. Les spectateurs ont adoré cette adaptation des RPG post-apocalyptiques sur le petit écran, récoltant 94 % de critiques positives et 89 % d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, c'est au même niveau que la série The Last of Us de HBO (96 et 89 %).

Depuis quelques jours, des rumeurs laissaient entendre qu'une Saison 2 de Fallout se préparait, la Californie offrait en effet un crédit d'impôt de 25 millions de dollars pour délocaliser le tournage des futurs épisodes dans son État. Cette nuit, c'est le compte officiel Instagram de la série qui a annoncé que Fallout sur Prime a été renouvelé pour une Saison 2 ! Il faut se contenter de ça pour le moment, les showrunners vont désormais plancher sur l'écriture du scénario de ces nouveaux épisodes, il faudra se montrer patient d'ici la diffusion sur Prime Video.

