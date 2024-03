PRIME VIDEO : Fallout met le feu aux poudres dans sa nouvelle bande-annonce et avance sa sortie, c'est de la bombe !

Il ne reste plus qu'un mois avant la diffusion de la série live-action Fallout développée en partie par Jonathan Nolan (Westworld) sur Amazon Prime Video. Forcément, la licence est mise en avant de multiples manières, que ce soit avec l'offre des anciens jeux du côté de Prime Gaming ou la possibilité de personnaliser sa manette Xbox avec le Vault Boy et les couleurs emblématiques de Vault-Tec via le Xbox Design Lab. Pour autant, nous n'avions jusqu'à présent eu droit qu'à une unique bande-annonce diffusée en décembre dernier lors de la CCXP23. En voici une nouvelle qui met bien plus en avant son scénario et a tout pour plaire aux fans, jusqu'à la musique.

Bande-annonce VF

En effet, vous aurez sans doute reconnu I Don't Want to Set the World on Fire de The Ink Spots, que nous pouvons difficilement dissocier de Fallout 3 et qui vient donc délecter nos esgourdes. La vidéo s'ouvre sur un discours de Cooper Howard (Walton Goggins) vantant les mérites des Abris, lui que nous retrouverons 200 ans plus tard sous l'apparence d'une Goule chasseuse de prime. Il aurait dû suivre ses conseils et réserver sa place... Bon, à priori c'était sans doute le cas si nous en croyons les couleurs de sa tenue lorsque les bombes ont explosé, tenant dans ses bras une enfant qui pourrait être sa fille. Autant dire que le personnage devrait être assez travaillé.

D'un autre côté, nous avons Maximus (Aaron Moten), un membre de la Confrérie de l'Acier qui l'a rejointe pour se venger selon ses propres dires. Ils vont tous deux croiser la route de Lucy (Ella Purnell), une habitante de l'Abri 33 qui va être confrontée à la dure réalité de la vie à la surface dans les environs de ce Los Angeles post-apocalyptique ou les animaux mutants, Mr. Handy un poil détraqué et autres affrontements entre factions font rage.

Bande-annonce VO

Pour terminer, si vous étiez impatients de découvrir Fallout, sachez que sa date de sortie a été avancée d'une journée, passant du 12 au 11 avril. Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faut débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.