Fallout : un passionnant making of dévoilé pour la série Amazon Prime Video

Amazon Prime Video a fait fort avec la série Fallout en live action, qui a attiré de très nombreux spectateurs et redonné de l'élan à la franchise de Bethesda. Une Saison 2 a été confirmée, mais il faudra évidemment patienter de longs mois avant de découvrir ces nouveaux épisodes.

Pour nous faire patienter, Amazon Prime Video partage un making of de la Saison 1 de Fallout, avec des interviews des acteurs et de l'équipe technique. Une vidéo très intéressante pour les fans de la série, de la franchise ou encore de tournages de films et séries. Walton Goggins, qui incarne pour rappel la Goule, dévoile que la première pose du maquillage et des prothèses aura demandé cinq heures de travail à Jacob Garber, mais heureusement, ce temps a été réduit à 45 minutes pendant la production, ne laissant même plus le temps à l'acteur de regarder un western.

