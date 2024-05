Amazon Prime Gaming : les 9 jeux offerts de mai 2024 dévoilés, avec encore du Fallout et une célébration du Star Wars Day

Le mois de mai vient de débuter et Amazon Prime Gaming nous redonne donc de ses nouvelles avec les jeux que les abonnés vont pouvoir récupérer au fil des prochaines semaines. Comme pour le Game Pass, le premier Tomb Raider de la récente trilogie de jeux développés par Crystal Dynamics et Eidos Montréal est présent. Avec le succès de la série Fallout qui a remis en lumière les productions de Bethesda, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit au tour de Fallout 3 d'être offert après Fallout 76 le mois dernier. Et avec le 4 mai approchant, deux jeux LEGO Star Wars sont aussi mis en avant, dont un à obtenir et conserver sans frais supplémentaire.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en mai 2024 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée. Des bonus pour tout un tas de titres sont évidemment toujours proposés bien qu'ils ne soient plus détaillés. Quant à Amazon Luna, les titres disponibles restent dans l'ensemble identiques, avec comme nouveautés LEGO Star Wars: The Complete Saga et LEGO Star Wars III: The Clone Wars, qui seront accessibles tout au long du mois.

LES JEUX GRATUITS DE MAI 2024 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de mai, le premier jeu étant disponible dès aujourd'hui ! Ce mois-ci, les joueurs pourront se replonger dans les origines de Lara Croft avec Tomb Raider Game of the Year Edition, mais aussi vivre une aventure stupéfiante mêlant casse-tête et objets cachés dans Dark City: International Intrigue. Revenez tous les jeudis pour récupérer vos jeux gratuits avec Prime sur primegaming.com. 2 mai - Tomb Raider Game of the Year Edition (GOG Code) - Ce jeu d'action et d'aventure salué par la critique explore l'histoire intense et brutale de Lara Croft dans son ascension de jeune femme à survivante endurcie. La Game of the Year Edition comprend Tomb of the Lost Adventurer, 6 tenues pour Lara en solo, 8 cartes multijoueurs et 4 personnages.

- les joueurs découvriront les ruines d'une ancienne cité souterraine, voyageront 2000 ans dans le passé et lèveront le voile sur le mystère de sa destruction en exploitant intelligemment le pouvoir de remonter le temps. 23 mai - Spirits of Mystery: Whisper of the Past (Amazon Games App) - De sombres esprits interrompent la paisible retraite estivale des joueurs en enlevant leur mère et en poursuivant leur tante. Qui sera le prochain ? LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA LEGO Star Wars: The Complete Saga

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Fortnite (LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival)

Trackmania

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout: New Vegas

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.