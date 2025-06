Amazon Prime Gaming : seulement 9 jeux offerts en juin 2025 et ce n'est pas la folie

Le premier jeudi du mois étant passé, il est temps de faire le point sur les jeux offerts du côté d'Amazon Prime Gaming. En mai, il y avait évidemment quelques productions Star Wars et tout un tas de productions, 23 au total. Même si quantité ne rime pas avec qualité, il y a donc de quoi être un peu déçu de ce qui nous est proposé pour juin. Ainsi, ce sont seulement 9 titres qui vont pouvoir rejoindre notre ludothèque, dont Mordheim: City of the Damned, le précédent jeu de Rogue Factor, qui vient de lancer une démo de Hell is Us. Notons également la présence de Thief: Deadly Shadows, ce qui tombe bien avec l'annonce venant de tomber lors du State of Play de Thief VR: Legacy of Shadow.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en juin 2025 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée. Du côté d'Amazon Luna, les ajouts à la rotation mensuelle sont assez nombreux, tous accessibles sans frais grâce à l'abonnement. Notez la présence du premier Garfield Kart alors que sa suite vient elle aussi d'être annoncée.

LES JEUX GRATUITS DE JUIN 2025 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de juin, les premiers jeux étant d'ores et déjà disponibles. Ce mois-ci, les joueurs mèneront des groupes de guerriers dans des affrontements sanglants avec Mordheim: City of the Damned, et dirigeront un groupe de chasseurs de reliques dans un monde déchiré par les conflits avec Dark Envoy. Maintenant disponible - Mordheim: City of the Damned (Code GOG) - L'occasion pour les joueurs de découvrir la première adaptation en jeu vidéo du jeu de table Mordheim de Games Workshop ! Mordheim: City of the Damned est un jeu tactique au tour par tour dont l'histoire se déroule dans la cité de l'Empire décimé du monde de Warhammer. Les joueurs sont ainsi amenés à diriger des groupes de guerriers dans des affrontements sanglants et mortels.

LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Batman: Arkham Knight

LEGO DC Super-Vilains

House of Golf 2

RiMS Racing

Mail Mole

Garfield Kart - Furious Racing

The Jackbox Survey Scramble

ULTRAKILL

Spells & Secrets

Q.U.B.E. 10th Anniversary

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.