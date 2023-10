Amazon Prime Gaming : les 9 jeux offerts de novembre 2023 dévoilés, ça va rager fort !

Octobre approche de sa fin et il est donc temps pour Amazon de faire le point sur les jeux et autres contenus qui seront offerts aux abonnés Prime Gaming en novembre 2023. Pas moins de 9 productions vidéoludiques seront ainsi à récupérer au fil des semaines avec en tête d'affiche Star Wars: Knights of the Old Republic et RAGE 2. Et comme le mois dernier, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty est à l'honneur avec un nouveau bonus pour les joueurs, à savoir le fusil à pompe Amstaff Power, qui sera disponible le 29 novembre avec un mod Icône équipé permettant d'augmenter la vitesse de déplacement lors des meurtres et démembrements, ainsi que la pénétration de l'armure, l'effet restant actif tant qu'une arme Barghest est maniée.

Vous pouvez consulter toutes les offres évoquées ci-dessous et les récupérer directement sur la page dédiée.

LES JEUX GRATUITS DE NOVEMBRE 2023 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de novembre, le premier jeu pouvant être réclamé dès le 2 novembre ! L'offre de ce mois-ci comprend RAGE 2: Deluxe Edition, qui emmène les joueurs se battre dans un désert impitoyable, tandis que Star Wars: Knights of the Old Republic leur fait maîtriser le pouvoir de la Force. Revenez tous les jeudis pour récupérer vos jeux gratuits avec Prime sur gaming.amazon.com. 2 novembre - RAGE 2: Deluxe Edition (Epic Games Store) - Lutter pour la justice dans ce monde dystopique dépourvu de société, de loi et d'ordre, tel est le destin des joueurs qui incarnent Walker, le dernier ranger des terres désolée. Au programme : combats de véhicules, traversés de terres désolées, et affrontements avec des gangs sadiques pour mettre la main sur les technologies nécessaires à la destruction de l'Autorité.

- Dans la peau de Ziggy, un héros improbable qui s'est réveillé coincé dans une boucle temporelle, les joueurs doivent relever le défi de contrecarrer un plan qui pourrait bien détruire le monde entier. 30 novembre - Caverns of Mars: Recharged (Epic Games Store) - Les joueurs devront explorer des tunnels sous la surface de Mars afin de détruire la base de l'ennemi. Pour cela, ils devront esquiver les débris, éliminer les obstacles et faire exploser les ennemis, tout en conservant leurs munitions alors qu'ils s'élancent à grande vitesse en territoire ennemi. Calendrier de novembre 2023 Les nouveautés du mois comprennent notamment du contenu pour Fall Guys, League of Legends, Battlefield 2042, Diablo IV et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. MAINTENANT DISPONIBLE Super Adventure Hand [Amazon Games App]

1ER NOVEMBRE Dead by Daylight - 400K Bloodpoints

1ER NOVEMBRE Fall Guys - Clockwork Birdie Bundle

2 NOVEMBRE League of Legends - BRAUMW Emote

2 NOVEMBRE RAGE 2: Deluxe Edition [Epic Games Store]

3 NOVEMBRE Blade & Soul - High Society, High Society Hat, High Society Monocle, Alchemist Illusion Weapon Chest, 5 High Quality Treasure Chest

3 NOVEMBRE Lineage II Classic - 100 Dragon's Special Elixir Lv. 3, 100 Golden Fruit Buff Lv. 3, 50 Einhasad's Protection, 100 Chef's Fish Stew - Victory, 100 Sweet Grace Cookie, 5 Talisman of Speed Enchant Package

6 NOVEMBRE Dead Island 2 - From Dusk Bruno Skin

6 NOVEMBRE Lineage II Aden - 150 Boost Attack Scroll, 150 Boost Defense Scroll, 150 XP Boost Scroll, 10 000 Spirit Ore, Premier Coin

6 NOVEMBRE Time Princess - Dazzling Gold Tickets Pack

7 NOVEMBRE Asphalt 9: Legends - 150K Credits, 700 Tokens

7 NOVEMBRE Battlefield 2042 - Changemaker Specialist Set, 1 Tier Skip

7 NOVEMBRE Guild Wars 2 - Mini Puppy Pack

7 NOVEMBRE Lords Mobile - Training Time Bundle

7 NOVEMBRE RuneScape - Currency Pack, Umbral Chest

7 NOVEMBRE Madden NFL 24 - 87 OVR Amari Cooper, 87 OVR Patrick Surtain II

8 NOVEMBRE Destiny 2 - Playground Ride Exotic Emote Bundle

8 NOVEMBRE My Pet Hooligan - Pirate Hat

8 NOVEMBRE Star Trek: Timelines - Energy Package: 300 Chronitons

9 NOVEMBRE Centipede: Recharged [Epic Games Store]

10 NOVEMBRE Evan's Remains [Amazon Games App]

10 NOVEMBRE PUBG BATTLEGROUNDS - Chicken Dinner Booster Pack

13 NOVEMBRE PUBG Mobile - Noble Lineage Set

14 NOVEMBRE League of Legends: Wild Rift - Random Emote Chest

14 NOVEMBRE Lineage II - 50 Honey Dark Beer, 100 Freya's Scroll of Storm, 50 Emperor's Special Cocktail,

200 Beora's Ancient Vitality Tonic, 10 Homunculus's Hourglass

14 NOVEMBRE Paladins - Remix Jenos Skin

14 NOVEMBRE SMITE - Gajesha Skin

16 NOVEMBRE Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App]

16 NOVEMBRE Behind the Frame: The Finest Scenery VR [Amazon Games App]

16 NOVEMBRE Diablo IV - Vermilion Witchknife, Vermilion Wing Labrys Bundle

16 NOVEMBRE Overwatch 2 - Ana Midnight Camo

16 NOVEMBRE Star Wars: Knights of the Old Republic [Amazon Games App]

17 NOVEMBRE League of Legends - Prime Gaming Capsule

17 NOVEMBRE Pokémon GO - Lure Module, 4 Great Balls

20 NOVEMBRE Time Princess - Stamina Gusto Pack

21 NOVEMBRE Lords Mobile - Treasure Hoard Bundle

21 NOVEMBRE Shadow Fight 3 - Legendary set booster with perks and super moves, 500 Gems, 2,500

Shadow Energy

22 NOVEMBRE The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App]

23 NOVEMBRE Black Widow: Recharged [Epic Games Store]

28 NOVEMBRE Aion - Daevanion Skill Selection Box, Daevanion Essence Bundle

28 NOVEMBRE World of Warcraft - Tabard of Fury Transmog

29 NOVEMBRE Cyberpunk 2077 - Amstaff Power Shotgun

30 NOVEMBRE Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store]

30 NOVEMBRE Orten Was the Case [Amazon Games App]

