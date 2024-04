Amazon Prime Gaming : les 11 jeux offerts d'avril 2024 et les 5 titres dans le cloud de Luna dévoilés

Après un début d'année pas forcément folichon, Amazon Prime Gaming reprend du poil de la bête pour avril en proposant pas moins de 11 jeux aux abonnés. Après les deux premiers Fallout, ce n'est toutefois pas le troisième qui est à l'honneur, mais l'épisode live service Fallout 76. Avec le lancement de la série sur Prime Video, le timing est parfait pour attirer les spectateurs qui voudraient se plonger davantage dans cet univers post-apocalyptique. Il sera également possible de découvrir Chivalry 2, jeu d'action médiéval multijoueur qui a connu un beau succès en 2021.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en avril 2024 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée, ainsi que les jeux accessibles sans frais via Amazon Luna, dont cinq inédits par rapport au mois précédent, et les bonus toujours proposés. Par ailleurs, le service de cloud gaming s'associe à GOG.com afin de permettre aux abonnés d'accéder prochainement à une sélection de jeux de leur bibliothèque et d'y jouer sur n'importe quel appareil compatible avec Luna. Le communiqué évoque ainsi Stardew Valley, Cyberpunk 2077 et les différents The Witcher.

LES JEUX GRATUITS D'AVRIL 2024 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois d'avril, le premier jeu pouvant être récupéré dès le 4 avril ! Ce mois-ci, les joueurs pourront explorer une vaste terre désolée, dévastée par la guerre dans Fallout 76 ou encore de participer à des combats intenses et plein d'action aux côtés de camarades dans Black Desert. Revenez tous les jeudis pour récupérer vos jeux gratuits avec Prime sur primegaming.com. 4 avril - Chivalry 2 (Epic Games Store) - Dans ce slasher multijoueur à la première personne inspiré des batailles épiques des films médiévaux, les joueurs pourront croiser le fer, endurer des tempêtes de flèches enflammées et mener des sièges gigantesques.

- Dans ce slasher multijoueur à la première personne inspiré des batailles épiques des films médiévaux, les joueurs pourront croiser le fer, endurer des tempêtes de flèches enflammées et mener des sièges gigantesques. 4 avril - Faraway 2: Jungle Escape (Amazon Games App) - Le deuxième titre de la trilogie Faraway propose une aventure relaxante à travers un escape game rempli d'énigmes mystérieuses et de nombreux défis.

- Le deuxième titre de la trilogie Faraway propose une aventure relaxante à travers un escape game rempli d'énigmes mystérieuses et de nombreux défis. 4 avril - Black Desert (Black Desert Online Launcher) - Dans ce MMORPG d'action en monde ouvert les joueurs pourront participer à des combats intenses et bourré d'action, affronter d'énormes boss, se battre aux côtés de leurs amis pour assiéger et conquérir des châteaux et apprendre des métiers comme la pêche, le commerce, l'artisanat, la cuisine et bien plus encore.

- Dans ce MMORPG d'action en monde ouvert les joueurs pourront participer à des combats intenses et bourré d'action, affronter d'énormes boss, se battre aux côtés de leurs amis pour assiéger et conquérir des châteaux et apprendre des métiers comme la pêche, le commerce, l'artisanat, la cuisine et bien plus encore. 11 avril - Drawn: Trail of Shadows (Amazon Games App) - Ce troisième volet de la série cinématographique invite les joueurs à se replonger dans le monde enchanté de Drawn.

- Ce troisième volet de la série cinématographique invite les joueurs à se replonger dans le monde enchanté de Drawn. 11 avril - Faraway 3: Arctic Escape (Amazon Games App) - Dans ce dernier volet de la trilogie Faraway, les joueurs sont invités à observer l'environnement arctique, à collecter des objets, à manipuler des appareils et à résoudre des énigmes pour s'échapper des labyrinthes des temples glacés.

- Dans ce dernier volet de la trilogie Faraway, les joueurs sont invités à observer l'environnement arctique, à collecter des objets, à manipuler des appareils et à résoudre des énigmes pour s'échapper des labyrinthes des temples glacés. 11 avril - Fallout 76 (PC via GOG Code, Xbox via Xbox Code) - Dans ce volet multijoueur en monde ouvert de la saga, les joueurs devront sortir de leur bunker 25 ans après la catastrophe nucléaire pour explorer les vastes étendues dévastées par la guerre.

- Dans ce volet multijoueur en monde ouvert de la saga, les joueurs devront sortir de leur bunker 25 ans après la catastrophe nucléaire pour explorer les vastes étendues dévastées par la guerre. 11 avril - Demon's Tilt (Epic Games Store) - Ce titre repousse les limites du flipper virtuel en y ajoutant des éléments de SHMUP et de Hack N' Slash.

- Ce titre repousse les limites du flipper virtuel en y ajoutant des éléments de SHMUP et de Hack N' Slash. 18 avril - Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector's Edition (Legacy Games Code) - Dans ce jeu, les joueurs devront aider Rose Riddle à résoudre le mystère de la disparition de ses parents et à découvrir les secrets de son passé au cours d'un voyage endiablé à travers le royaume des contes de fées.

- Dans ce jeu, les joueurs devront aider Rose Riddle à résoudre le mystère de la disparition de ses parents et à découvrir les secrets de son passé au cours d'un voyage endiablé à travers le royaume des contes de fées. 18 avril - Dexter Stardust: Adventures in Outer Space (Amazon Games App) - Dans la peau de Dexter Stardust, un amoureux des tacos, accompagné de sa bonne amie Aurora, les joueurs se lancent dans la plus grande aventure de leur vie pour découvrir le mystère du Robot de la Planète X.

- Dans la peau de Dexter Stardust, un amoureux des tacos, accompagné de sa bonne amie Aurora, les joueurs se lancent dans la plus grande aventure de leur vie pour découvrir le mystère du Robot de la Planète X. 25 avril - Living Legends: Fallen Sky (Amazon Games App) - Dans cette aventure d'objets cachés envoûtante, les joueurs devront arrêter la colère du Royaume des Cieux à temps pour sauver leur frère disparu.

- Dans cette aventure d'objets cachés envoûtante, les joueurs devront arrêter la colère du Royaume des Cieux à temps pour sauver leur frère disparu. 25 avril - Vlad Circus: Descend Into Madness (Amazon Games App) - Les joueurs devront s'échapper d'un labyrinthe de cauchemars et mettre leur esprit à l'épreuve face à une série d'énigmes, de mécanismes de survie légers et d'action méthodique. LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Earthworm Jim 2

Schtroumpfs Kart

Airhead

Sail Forth

Metronomicon

Fortnite (LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival)

Trackmania

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année, tandis que le Pass Warner coûte en supplément 9,99 € par mois.