Fallout : le créateur du jeu donne son avis sur la série d'Amazon

Si Bethesda et Todd Howard sont sur le devant de la scène en ce moment grâce à la série Fallout sur Amazon Prime Video, la franchise n'est pas née de ce studio ni de l'imaginaire de ce concepteur. Le premier Fallout, développé en 1997 par Black Isle Studios, a été principalement créé par Tim Cain, encore actif aujourd'hui sur The Outer Worlds 2.

Désormais loin de la franchise Fallout, en effet chapeautée par Bethesda et Todd Howard depuis le troisième opus, Tim Cain a quand même regardé la série d'Amazon avec attention et... il a adoré ! Dans une vidéo publiée sur YouTube (qui contient pas mal de spoilers sur les huit épisodes, attention), le créateur de Fallout revient longuement sur la série, soulignant les gros efforts apportés aux accessoires, au jeu des acteurs et à la production, déclarant que « c'était tout simplement surréaliste de voir Fallout recréé dans la vraie vie comme ça ».

Tim Cain ajoute que l'écriture est très juste, affirmant qu' « il aurait été très facile pour eux de partir accidentellement dans un ton trop stupide », sans oublier son côté accessible pour les néophytes de la franchise. Le concepteur a également apprécié l'absence d'un narrateur pour détailler ce que le spectateur peut découvrir de lui-même, et il s'est amusé à chercher les easter eggs dans les plans, avouant qu'il « a manqué des choses » tellement les références sont légion.

Le concepteur revient sur les trois personnages principaux, expliquant qu'ils sont trois possibles manières de jouer à un jeu Fallout. Lucy est gentille, Maximum un peu égoïste et La Goule carrément méchante, ils couvrent à eux trois tout le spectre du karma. Certes, tout n'est pas parfait, mais Tim Cain est bien conscient du défi d'adapter un tel univers vidéoludique avec un autre média :

Tout ne va pas être parfait, tout ne va pas être comme dans les jeux parce que, devinez quoi, ce n'est pas un jeu. C'est une série télé, mais l'ambiance était bonne et c'est ce que j'ai aimé.

La série Fallout est donc totalement validée par Tim Cain, voilà qui va faire plaisir aux producteurs et aux showrunners. Pour rappel, une Saison 2 vient d'être confirmée, mais il faudra se montrer patient avant de la découvrir. D'ici là, vous pouvez regarder la première saison via Amazon Prime Video, l'abonnement Prime coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.