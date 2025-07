Fallout : « plusieurs projets en développement », dont un gros jeu très attendu par les fans

Une franchise qui séduit de plus en plus de joueurs





Plus populaire que jamais grâce à la série live action sur Amazon Prime Video, la franchise Fallout est née en 1997 chez Interplay avec un jeu de rôle au tour par tour en monde ouvert. Depuis, la licence est passée à la 3D, nous avons eu droit à un opus multijoueur (Fallout 76) et même un jeu mobile (Fallout Shelter), mais le dernier jeu solo principal (Fallout 4) fête cette année ses 10 ans. En 2022, Bethesda a officialisé un cinquième volet, qui se fait attendre et qui n'arrivera pas avant The Elder Scrolls VI.

Bethesda aurait plusieurs projets Fallout en développement





Bien sûr, maintenant que la licence appartient à Microsoft, Fallout va inévitablement faire son retour, mais avec quel jeu ? Jordan Middler de VGC a évoqué la franchise lors d'un récent épisode du podcast Friends Per Second et assure que plusieurs projets Fallout seraient en développement :

Il y a plusieurs projets Fallout en développement, y compris, à ma connaissance, celui que vous attendez tous. Mais il n'est pas encore assez avancé pour dire : « Vous allez bientôt jouer à ce jeu ! ».

Fallout 5 ou Fallout 3 Remastered ?





Jusqu'ici, rien de bien surprenant, mais quel est ce jeu que tout le monde attend ? Fallout 5 est en développement, mais il faudra être patient. Pour rappel, une fuite évoquait une version remastérisée de Fallout 3, premier opus à passer à la 3D et sorti à l'origine en 2008. Pour continuer dans la lignée de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Fallout 3 Remastered pourrait être en développement, avec pourquoi pas un shadow drop, mais si c'est bien ce titre que tease Jordan Middler, il faudra patienter un moment avant de mettre les mains dessus.

Concernant les autres projets, eh bien il faut sans doute s'attendre à des extensions pour Fallout 76 - le jeu multijoueur est régulièrement mis à jour par Bethesda - ainsi qu'à des titres plus modestes, comme des jeux mobiles dans la lignée de Fallout Shelter. L'année dernière, la franchise The Elder Scrolls a eu droit à Castles.

Remastériser Fallout 3, un sacré chantier





Il y a quelques mois, l'ancien développeur de chez Bethesda Bruce Nesmith évoquait ce remaster, affirmant à VideoGamer (via GamingBolt) que la franchise a énormément évolué entre Fallout 3 et Fallout 4. Pour remettre au goût du jeu cet ancien opus, il faudrait revoir une grosse partie du gameplay, notamment les combats avec des armes à feu, pas très bien réussis dans Fallout 3.

Pour l'instant, Bethesda n'a rien annoncé officiellement, il faudra donc prendre son mal en patience. Mais après l'énorme succès commercial de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, sortir Fallout 3 Remastered pour faire patienter les fans jusqu'à la sortie de Fallout 5 serait une stratégie logique. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver le remaster d'Oblivion à 49,49 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : Fallout 1 et 2 : Todd Howard donne son avis sur des remakes et des portages, les fans vont être déçus