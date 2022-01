Amazon Prime Gaming : 9 jeux gratuits en janvier 2022, dont plusieurs gros morceaux

Les offres de jeux via Amazon Prime Gaming étaient de plus en plus intéressantes en fin d'année dernière, et cela va se poursuivre début 2022. Et cela notamment grâce au partenariat avec Electronic Arts pour rendre 5 de leurs titres gratuits ces prochains mois. Vous avez ainsi en ce moment jusqu'au 2 février 2022 pour débloquer une version Origin de Star Wars Jedi: Fallen Order, rien que ça !



Il y a en plus de lui 8 autres titres intéressants à récupérer. D'un côté, vous avez des clés Epic Games Store de Total War: WARHAMMER et World War Z: Aftermath à débloquer avant le 1er et le 7 février 2022 : l'édition de base du jeu de zombies avait déjà été offerte sur la boutique, mais pas cette édition améliorée. Sinon, vous pouvez déverrouiller directement via Prime Gaming les versions PC de Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, Paper Beast – Folded Edition, In Other Waters et Two Point Hospital avant le 1er du mois prochain, un programme qui fait toujours autant plaisir.

Il y a comme toujours en parallèle des bonus à collecter pour les jeux multijoueurs du moment, dont vous pouvez découvrir la liste sur le site Amazon Prime Gaming.