Prime Gaming : 5 gros jeux Electronic Arts bientôt offert aux abonnés, le premier déjà connu

Sans que l'abonnement Prime augmente de prix, la qualité des jeux offerts via Prime Gaming a monté d'un cran ces derniers mois. Il n'y a qu'à voir le programme de novembre avec Dragon Age Inquisition, Control: Ultimate Edition et Rise of the Tomb Raider pour le constater.

Amazon va visiblement garder le rythme pendant un temps, notamment grâce à un partenariat avec Electronic Arts. 5 productions de l'éditeur seront octroyées aux abonnés prochainement : 4 d'entre elles sont prévues pour 2022, mais la première arrivera dès décembre. Il s'agit de la version PC de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, l'édition améliorée du jeu de course parue l'année dernière. À côté de ça, Prime Gaming donnera également accès à des bonus pour Apex Legends, Battlefield 2042 ou encore les jeux EA Sports.

Les offres Prime Gaming comprennent notamment : Apex Legends – À partir du 5 novembre, les membres Prime pourront récupérer le Pack Légende du Mois Prime, inspiré de Ash. Il inclut un skin de Légende Épique, un skin d’arme Rare et un portrait de Légende Rare. D’autres packs seront disponibles jusqu’à la fin de l’année 2022. Battlefield 2042 – Afin de célébrer le lancement du dernier épisode en date de cette saga, les membres Prime auront accès gratuitement à un skin de spécialiste, un skin d’arme et un skin de véhicule en décembre. D’autres contenus seront offerts dans les mois à venir. Les Jeux Gratuits avec Prime – De nouveaux jeux EA seront également offerts tels que Dragon Age: Inquisition, offert depuis le 1er novembre. À partir du 1er décembre, ce sera Need for Speed: Hot Pursuit Remastered qu’il sera possible de récupérer. Les membres Prime peuvent obtenir un code en se rendant sur gaming.amazon.com. Il ne restera plus qu’à le rentrer sur PC via la plateforme Origin. Quatre autres jeux EA seront ensuite offerts avant l’été 2022. Plus de contenu gratuit pour les jeux EA Sports – Pour finir, les membres Prime peuvent d’ores et déjà s’attendre à recevoir du contenu pour leurs jeux de sport préférés dans les mois qui viennent.

Vous pouvez toujours vous abonner à Amazon Prime et ses services pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an, et même 24,99 € par an si vous êtes étudiants.