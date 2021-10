Amazon Prime Gaming : encore 9 jeux à récupérer gratuitement en novembre 2021, dont 3 grosses productions

Il y a visiblement eu une montée en gamme du côté des offres Amazon Prime Gaming. Ghostrunner, Star Wars: Squadrons et Aliens: Isolation sont proposés gratuitement en ce mois d'octobre, et les titres qui leur succèderont en novembre sont tout aussi mémorables. Ils sont au nombre de 9 et sont menés par un trio de blockbusters à récupérer dès le 1er novembre : Dragon Age Inquisition, Control: Ultimate Edition et Rise of the Tomb Raider.

Pour la liste complète des jeux gratuits et des bonus récupérables par les abonnés, ça se passe ci-dessous.

APERÇU DES MEILLEURES OFFRES DU MOIS Comme chaque mois, les membres Prime pourront faire le plein de contenus en jeu pour Apex Legends, New Worlds, Genshin Impact et plus encore. Pour en savoir plus, regardez la vidéo du mois. Apex Legends – Prime Gaming continue de proposer à ses membres toujours plus de contenus pour Apex Legends. Les abonnées pourront mettre la main sur le Pack Ash Venom Blade, comprenant un Skin pour Ash, un Skin d'arme et une Bannière. Tous les mois, de nouveaux contenus sont à retrouver pour vos légendes.

– Prime Gaming continue de proposer à ses membres toujours plus de contenus pour Apex Legends. Les abonnées pourront mettre la main sur le Pack Ash Venom Blade, comprenant un Skin pour Ash, un Skin d'arme et une Bannière. Tous les mois, de nouveaux contenus sont à retrouver pour vos légendes. New World – Avec le Pack Robin des Bois #1, les explorateurs de New World pourront personnaliser leur aventure. Le Pack comprend un Skin Robin des Bois, l’emote Bisous Volant et un Pack de Teinture Bleu Prime. LES JEUX GRATUITS DE NOVEMBRE AVEC PRIME Prime Gaming offre à ses membres 9 nouveaux jeux pour bien entamer la fin d’année ! Ce mois-ci, le line-up envoie les joueurs faire le tour du monde : des explorations glaciales en Sibérie dans Rise of the Tomb Raider à la découverte des mystérieuses créatures d’Afrique avec Secret Files: Sam Peters. Dragon Age Inquisition – Qui n’a jamais rêvé de devenir un héros ? Ici, il est question d’influer sur l’avenir de Thedas. En proie aux guerres et invasions démoniaques, il faudra s’unir si l’on veut voir les forces du bien sortir victorieuses.

– Qui n’a jamais rêvé de devenir un héros ? Ici, il est question d’influer sur l’avenir de Thedas. En proie aux guerres et invasions démoniaques, il faudra s’unir si l’on veut voir les forces du bien sortir victorieuses. Control Ultimate Edition – Développé par Remedy Entertainment, et incluant à la fois le jeu de base et ses extensions The Foundation et Awe, l’occasion est parfaite pour se lancer dans l’aventure.

– Développé par Remedy Entertainment, et incluant à la fois le jeu de base et ses extensions The Foundation et Awe, l’occasion est parfaite pour se lancer dans l’aventure. Rise of the Tomb Raider – Face à l’organisation paramilitaire Trinity en quête d’immortalité, les joueurs s’élanceront avec Lara Croft dans une aventure démarrant en Sibérie, sur les traces de la légendaire ville de Kitezh.

– Face à l’organisation paramilitaire Trinity en quête d’immortalité, les joueurs s’élanceront avec Lara Croft dans une aventure démarrant en Sibérie, sur les traces de la légendaire ville de Kitezh. Rogue Heroes - En compagnie de leurs amis, les joueurs s’aventureront dans des donjons créés aléatoirement et exploreront un monde rempli de secrets afin de venir à bout des Titans et sauver les terres autrefois paisibles de Tasos. Seul ou à quatre, ce jeu d’aventure compile également des mécaniques venant tout droit des derniers rogue-lite.

- En compagnie de leurs amis, les joueurs s’aventureront dans des donjons créés aléatoirement et exploreront un monde rempli de secrets afin de venir à bout des Titans et sauver les terres autrefois paisibles de Tasos. Seul ou à quatre, ce jeu d’aventure compile également des mécaniques venant tout droit des derniers rogue-lite. Liberated – Dans cette véritable bande dessinée peinte à la main, c’est aux joueurs de mettre à mal une conspiration cyberpunk. Au milieu d’une ville où la pluie ne cesse de tomber, les droits humains sont bafoués, et une révolution émerge pour que cela cesse.

– Dans cette véritable bande dessinée peinte à la main, c’est aux joueurs de mettre à mal une conspiration cyberpunk. Au milieu d’une ville où la pluie ne cesse de tomber, les droits humains sont bafoués, et une révolution émerge pour que cela cesse. Puzzle Agent 2 – Reprenant là où les évènements de Puzzle Agent s’étaient arrêtés, l’Agent Nelson Tethers, qui vient pourtant de résoudre sa plus grosse enquête, se remet au travail. De retour dans l’étrange ville de Scoggins au Minnesota, le mystère du Peuple Caché tiendra les joueurs en haleine.

– Reprenant là où les évènements de Puzzle Agent s’étaient arrêtés, l’Agent Nelson Tethers, qui vient pourtant de résoudre sa plus grosse enquête, se remet au travail. De retour dans l’étrange ville de Scoggins au Minnesota, le mystère du Peuple Caché tiendra les joueurs en haleine. Demon Hunter 2: New Chapter – Suite de Demon Hunter: Chronicles from Beyond, les joueurs feront face à de nouveaux challenges sous la forme de puzzle et autres mini-jeux afin d’en savoir plus sur les menaces qui pèsent sur Dawn Harlock.

– Suite de Demon Hunter: Chronicles from Beyond, les joueurs feront face à de nouveaux challenges sous la forme de puzzle et autres mini-jeux afin d’en savoir plus sur les menaces qui pèsent sur Dawn Harlock. BAFL - Brakes Are For Losers – De l’arcade pure et dure, des coups bas éhontés et des voitures des plus funky, la recette parfaite pour s’affronter entre amis sur une dizaine de circuits.

– De l’arcade pure et dure, des coups bas éhontés et des voitures des plus funky, la recette parfaite pour s’affronter entre amis sur une dizaine de circuits. Secret Files: Sam Peters – Les joueurs devront découvrir la vérité sur l’Asanbosam. Cette mystérieuse créature jonchée dans les arbres du Bosumtwi, un cratère au Ghana, effraie les populations locales. En compagnie de Sam Peter, il faudra donc tout faire pour venir en aide au peuple Ashanti. LE CALENDRIER DE NOVEMBRE 2021 Les membres Amazon Prime peuvent dès à présent s’attendre à recevoir du contenu en jeu tout au long du mois de novembre sur des jeux comme Fall Guys, Free Fire, Epic Seven, Mobile Legends Bang Bang, Last Day on Earth et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. MAINTENANT DISPONIBLE New World - Pirate Packs #1 and #2: Swashbuckler Skin, the Pirate Stance and Cutthroart Emotes, 5K Marks of Fortune, Pirate Sword, (3) Crests.

MAINTENANT DISPONIBLE Far Cry 6 - Vaquero Bundle: Vaquero Outfit Set (Hat, Vest, Pants, Boots, Bracelet), El Caballero Blanco Pistol, Julia's Last Stand Rifle, Pocket Watch Weapon Charm, Vaquero's Ride Horse, Yaran Horseshoe Vehicle Mirror Prop, One Small Pesos Pack (3 000 Pesos).

MAINTENANT DISPONIBLE Genshin Impact - Primogems x60, Hero's Wit x8, Mora x40 000, Crispy Potato Shrimp Platter x5.

MAINTENANT DISPONIBLE Call of Duty - Flight School Bundle: Epic Snapshot Operator Skin, Rare Skybird Vehicle Skin, Epic Full Barrage Finishing Move, Rare Screaming Eagles Emblem.

MAINTENANT DISPONIBLE Call of Duty - WSOW Fall 2021 Bundle: Epic Combat Revive Calling Card, 1-hr 2XP Token, 1-hr 2WXP Token, Epic Health Beat Emblem.

MAINTENANT DISPONIBLE Fall Out 76 - Red Steel Crusader Pistol Paint, Brotherhood of Steel Wallpaper, Mr. Fuzzy Backpack Skin.

MAINTENANT DISPONIBLE Brawlhalla - Halloween Bundle: Nix Legend Unlock, Scarecrow Nix Skin (plus 2 Weapon Skins), Maniacal Laugh Emote.

MAINTENANT DISPONIBLE Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 6x Giga-Phantasma, 20x Leif.

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 7-Day Renown Booster.

MAINTENANT DISPONIBLE League of Legends - Prime Gaming Capsule - 650 RP, (1) Unowned 1 350 RP Skin Permanent, 200 Orange Essence, (5) Champion Shards, (2) Series 1 Eternals Shards, and (1) 30-Day XP Boost.

MAINTENANT DISPONIBLE League of Legends - Worlds 2021 - Happiness Overload emote.

MAINTENANT DISPONIBLE Free Fire - Weapon Royale Voucher (x5).

MAINTENANT DISPONIBLE Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Story Skip Ticket x100, Event Skip Ticket x100, NRG Restore(L) x30.

MAINTENANT DISPONIBLE Fall Guys - Prime Loot 11 Axolotl.

MAINTENANT DISPONIBLE World of Warships - Premium Cruiser Emden Pack: Tier II Premium German Cruiser Emden, German Commander with 3 skill points.

MAINTENANT DISPONIBLE Riders Republic - Elfie costume + 10 helicopter Drops.

MAINTENANT DISPONIBLE For Honor - Champion Status and Loot, 7 Day Champion Status, 2 Scavenger Crates, 3 Battle Pass Tiers.

MAINTENANT DISPONIBLE Dauntless - Arcslayer Aethercasters Aetherstriker Skin.

1ER NOVEMBRE Jeux gratuits avec Prime - Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters.

1ER NOVEMBRE Dernière chance de récupérer: STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Blue Fire, Tiny Robots Recharged, Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape, Secret Files 3.

3 NOVEMBRE Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 6x Giga-Phantasma, 300 000 Golds.

4 NOVEMBRE Last Day on Earth - Caustic' Chopper Skin.

9 NOVEMBRE Mobile Legends: Bang Bang - Amazon Prime Chest: Hanabi (7-Day), Hanabi Fiery Mot (7-Day), Lancelot (7-Day), Lancelot Dark Earl (7-Day).

10 NOVEMBRE Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Element Fragment of Thought x50 Summon Ticket.

10 NOVEMBRE Free Fire - Crystal Soul (Cosmetic).

16 NOVEMBRE Legends of Runeterra - Epic Wildcard.

19 NOVEMBRE World of Warships - 1x Black Friday Container, 20x Shadow Lurker Camouflages.

Vous pourrez débloquer le contenu aux dates convenues via le site Prime Gaming, si vous êtes abonnés à l'ensemble des services Amazon Prime pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.

